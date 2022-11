Ale most u silnice na Šlapanov není jediný letos dokončený úsek. „V listopadu se otevře ještě úsek U Nové silnice na Nový svět. A do konce roku auta projedou po silnici do Termesiv a Herlif,“ upřesnil Igor Janča z firmy Strabag která má stavbu jihovýchodního obchvatu na starost. Most je součástí mimoúrovňové křižovatky Skalka, pro jejíž stavbu museli dělníci odtěžit stovky tisíc tun horniny. Podle Janči patří most mezi úseky stavby jihovýchodního obchvatu, kterých netýkalo zastavení prací v souvislosti s dočasným odebráním stavebního povolení na základě soudu s farmářem Miroslavem Hrtúsem.