Podle místostarosty Zbyňka Stejskala (ODS) se o převodu pozemku který má přes 5000 metrů čtverečních diskutovalo prakticky od loňského roku. Rozhodnutí předcházelo několik jednání i nedávný odborný seminář s budoucím provozovatelem hospice.

Šlo o to jak spolek zajistí provoz po stránce finanční i organizační. „Po poslední diskusi s provozovateli hospice jsme došli k názoru, že smlouvu o budoucí smlouvě darovací můžeme přijmout. Předmětem diskuse bylo například rozhodnutí jak dlouhou dobu máme stanovit, kdy spolek nebude moci s pozemkem, jehož cena je kolem patnácti milionů, nijak nakládat. Myslím že doba 25 let je dostatečně dlouhá,“ konstatoval Stejskal. Podle jeho slov město Havlíčkův Brod dalo jasný signál, že mu na otevření kamenného hospice záleží. Na tento krok podle Stejskala čekal i Kraj Vysočina, aby mohl stavbu hospice podpořit. „Jsme poslední kraj v republice, které kamenný hospic nemá. Takže je to pro nás otázka prestiže,“ podotkl místostarosta Vladimír Slávka (ANO 2011).

Jak ale zdůraznil místostarosta Stejskal, město Havlíčkův Brod se na provozu hospice finančně podílet nebude. „Financování a následný provoz si musí spolek zajistit sám. Bude záležet na něm jak a kde získá zdroje financí, jak si nastaví smlouvy s pojišťovnami. Byli jsme například na návštěvě v hospicu Chrudim a tam se daří provozovat toto zařízení i bez podpory kraje,“ konstatoval Stejskal.

Podle předsedkyně spolku Ludmily Novotné je provoz hospiců v ČR financován vícezdrojově. „Nejinak by to mu bylo v našem případě. Financování je zajištěno z těchto zdrojů: zdravotní pojišťovny, dále pak příspěvek na péči, příspěvek pacienta, dotace ministerstev, Kraje Vysočina, měst a obcí a dary,“ upřesnila Novotná s tím, že tým potenciálních pracovníků pro práci v hospicu vzniká postupně po celou dobu práce spolku, tedy skoro 4 roky. „Tito zájemci se v oblasti paliativní péče průběžně vzdělávají, včetně stáží v hospicích. Jsou to lidé nejen z Havlíčkova Brodu, ale také s Pelhřimovska, Jihlavska, Žďárska i Třebíčska,“ dodala Novotná.