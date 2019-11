„Se mnou nacvičují dvě vystoupení. První je do kategorie hip hop a street dance na písničku Uptown Funk od Bruna Marse. Druhé vystoupení je pak sólové, které odtančí naše nejstarší tanečnice na píseň The Wings od Lindsey Stirling,“ přiblížil taneční lektor Ondřej Hašek.

Tím však výčet tanců nekončí. „Pak mají ještě dva tance, a to v kategorii cikánské tance a tanec s šátkem. Ty jsou ale v režii vychovatelky Káti,“ řekl Hašek. „Chtěla bych hlavně vyzdvihnout, že na cikánské tance mají krásné a profi kostýmy,“ doplnila vychovatelka Kateřina Pešková.

Oba věří, že mladí tanečníci v soutěži uspějí. „Jde jim to skvěle. Na to, že jsme kvůli mému času začali nacvičovat teprve před měsícem a sólový tanec dokonce před týdnem, tak se to naučili skvěle. Věřím, že budou úspěšní a že si opět jedeme pro zlato,“ vyslovil přání Hašek.

Poháry z této taneční soutěže vozí děti z novoveského dětského domova pravidelně. V roce 2017 si přivezly dvě bronzové medaile a jednu zlatou, loni úspěch zopakovaly a vrátily se se všemi třemi druhy medailí. „Tehdy jsem trénoval jiný tým, ale holky vyrostly, odešly na školy a už neměly tolik času. Nicméně jsem přesvědčený, že i s touto partou navážeme na naši výherní tradici,“ uzavřel s úsměvem Hašek.