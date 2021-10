Nespokojení občané si stěžují, že kvůli omezení najezdí kilometry navíc a plýtvají benzin. „Je to Kocourkov. Chotěboř, město jednosměrek. Všechno by vyřešil rozum a ohleduplnost řidičů,“ konstatoval řidič Josef Málek z Chotěboře.

Jednosměrky v Chotěboři



* Sídliště Na Chmelnici: Dělnická, Písková, Dukelská, Kosmonautů, Břevnická, Na Výsluní, Odborářská, Revoluční

* Jinde ve městě: Na Bělišti, Hradební, Dukelská, Hoffmanova, Na Cihelně, Nad Hliništěm



Zdroj: Město Chotěboř

Změny naopak podpořil Milan Janda, ředitel základní školy Smetanova. „Ty ulice znám. Doprava se tam zklidnila. Na sídlišti bydlí moji příbuzní a ti si na změny provozu nestěžují. Některým řidičům to hned nevyhovuje, ale časem si zvyknou,“ dodal Janda.

Podle místostarosty Davida Šafránka došlo ke změnám na základě stížností některých obyvatel Chotěboře. „Stěžovali si na špatnou průjezdnost ulic. Například v ulici Dělnická. Kritické situace, neopatrné couvání. Nebezpečné momenty, kdy jedni řidiči z ulice couvají, další se tam snaží najet. Málo parkovacích míst pro lidi, co na sídlišti bydlí. Na problémy si stěžovali hasiči i záchranáři,“ vysvětlil místostarosta Šafránek důvody změn. To potvrdil například chotěbořský dobrovolný hasič Jiří Čechovský. „To sídliště byla hrůza. Ulice věčně ucpané. Jedno auto vedle druhého. Projet se tam nedalo. Jet tam k zásahu, hotová slalomová dráha. Změna značení rozhodně prospěla, je tam teď klid,“ zdůraznil.

Podle Šafránka na zavedení jednosměrných ulic není nic divného. Zavedením jednosměrek řeší dopravu i jiná města. V poslední době například Havlíčkův Brod. „Zjednosměrnění ulic odpovídá i dopravní studie, kterou si město nechalo zpracovat už v roce 2018. Mapuje dopravní situaci ve městě,“ upřesnil Šafránek.

Jednosměrkami se stala většina ulic na sídlišti a v přilehlém okolí. „Nelze změnit provoz jen ve dvou či třech ulicích, nebo dokonce jen v jedné. To by vyvolalo dopravní problémy. Proto jsme jako výchozí bod vzali už jednosměrné ulice Pískovou a Dukelskou. Ty na sebe navazují, včetně ulice Kosmonautů, kde by měla jezdit plánovaná městská hromadná doprava,“ upřesnil Šafránek.

Výjimka? Ulice Jižní

Na přípravě jednosměrných ulic pracovala radnice společně s městskou policií. Změny provozu na Chmelnici schválila rada města. „Problémy s dopravou na Chmelnici byly. Změny se ukázaly jako nutné. Zatím je krátká doba na to, abychom mohli vyhodnotit situaci. Samozřejmě nový provoz na sídlišti má svoje zastánce i odpůrce,“ poznamenal ředitel městské policie Jiří Novotný.

Výjimkou z jednosměrek je na sídlišti ulice Jižní. Ta spojuje jednosměrnou ulici Břevnickou a na Výsluní. Podle místostarosty Šafránka Jižní ulice zůstává obousměrná, aby řidičům na sídlišti usnadnila provoz.

Jak místostarosta upřesnil, cyklistům je do jednosměrných ulic vjezd povolený, záleží na nich, jak se zachovají.

První jednosměrky zavedla Chotěboř už před víc než deseti lety například v lokalitě Na Bělišti. I tehdy se o tom vedla diskuse. „Je to nejhorší, co mohli udělat,“ stěžoval si hned od začátku jeden z obyvatel Josef Remeň. Zbyněk Chalúpek z Karviné, který přijel na návštěvu známých, to nazval místní atrakcí.