Unikátní možnost nahlédnout do tajemného podzemí měli obyvatelé Havlíčkova Brodu po celou sobotu v rámci Dnů evropského dědictví. Kdo to zmeškal, má šanci zase až za rok. Havlíčkobrodské podzemí pod náměstím tvoří dlouhá úzká chodba, kde projde jen jeden člověk. Někde je strop tak nízko, že návštěvník musí udělat podřep. Chodba se klikatí a větví do menších chodeb. Většina z nich je zazděná nebo zasypaná. Je tady příjemně teplo, ale vlhko. „Ty chodbičky jsou sklepy pod jednotlivými domy. Říkalo se jim lochy. Obyvatelé do nich ukládali zeleninu a brambory na zimu,“ vysvětluje průvodkyně a teď už víme, co znamená poslat někoho do lochu.