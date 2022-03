I v současnosti dává kronikářce život v obci hodně námětů. Naposledy si do kroniky zapsala třeba oslavy sto pátého výročí narození československého

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

stíhače leteckého esa britské RAF za druhé světové války Karla Kuttelwaschera, který se narodil právě ve Svatém Kříži. Zapsala příchod covidu a tři smrtelné nehody na silnici u obce. Kromě psaní kroniky Drahoslava Hepnerová vymýšlí i různé ankety pro obecní web. Než to covid zarazil, pořádala kuchařské soutěže.

V současné době dopisuje paní Drahoslava v pořadí už čtvrtou obecní kroniku. „Mám ji popsanou tak ze dvou třetin. Během každého měsíce si dělám poznámky a všechno zapíšu až koncem roku. Zapisování má přísné podmínky. Psát se může jen speciálním perem. Do kroniky se nesmí lepit žádné obrázky, ani fotografie,“ vysvětluje.

Brodský Hotel Slunce má nové poslání. Firma si ho pronajala pro Ukrajince

Když je kronika dopsaná, nemůže si ji kronikář nechat na památku, ale musí ji odevzdat schválenou do okresního archivu v Havlíčkově Brodě. Obecní kronikářka by mohla užívat zasloužený odpočinek, ale jak říká, nedokázala by jen zůstat nečinně doma. Takže jezdí pracovat na částečný úvazek do světelské věznice. „Až budu opravdu důchodce, tak si přeji obejít všechny domy ve vsi a sepsat jejich historii. Žije tu hodně zajímavých lidí. Narodili se tu takové osobnosti jako letec Kuttelwascher. Na hřbitově je hrob rodiny Reynkových. Slavného básníka Bohuslava Reynka jeho francouzské manželky Suzanne Renaud,“ dodává.