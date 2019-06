Havlíčkův Brod /FOTO/ – Po roční pauze se na silnice vydalo 14 sportovních vozů, kterým se jednoduše říká kaipany a které postavili studenti technických škol z Vysočiny. Jednou jejich z prvních zastávek bylo Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě. Do konce týdne je čeká ještě 11 zastávek.

Cílem projektu není jen představit práci studentů, ale i nalákat žáky základních škol ke studiu průmyslových škol. „Projekt Postav si svoje auto nám v posledních letech skutečně hodně pomáhá s naplněností technických oborů. Oslovujeme hlavně kluky, kteří od školy čekají víc, než jen to co je předepsáno ve výukových plánech a osnovách. Odměnou je jim pak, jak sami říkají, vítr ve vlasech, a to doslova,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.