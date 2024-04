Záběry při natáčení ze studia plné energie. Nový videoklip k již starší písničce Je lepší se opít zveřejnila aktuálně skupina Jelen. Podívejte se.

Snímky kapel z natáčení. Foto: poskytla Štěpánka Batíková

Kapela Jelen, jejíž značná část pochází z Přibyslavi, se pochlubila novým klipem v pátek 19. dubna. Původně měly záběry z nahrávání sloužit jako krátký dokument. Nakonec z nich vznikl klip. „Tuhle písničku jsme napsali už před několika lety, dokonce i hráli na koncertech, ale když jsme se jí pokoušeli ve studiu zaznamenat, jako by tomu vždycky něco chybělo. Zároveň už jsme dlouho chtěli udělat společnou nahrávku s našimi kamarády, Rybičkami 48. Napadlo nás, že právě tahle píseň by třeba mohla být tím naším společným projektem,“ komentoval frontman kapely Jelen Jindra Polák.

Zdroj: Youtube

Vše nabralo obrátky, když Rybičky 48 přišly do studia. „Kluci zapojili nástroje a hrábli do strun. Bylo hned jasné, že to je přesně to, co písničce chybělo: smršť rockabilly-punkové energie v kombinaci s jejich nasazením a smyslem pro humor. Bylo to rozhodně jedno z nejzábavnějších natáčení, jaké jsme kdy zažili a výsledkem je jedna z našich nejoblíbenějších nahrávek,“ netajil se nadšením Polák.

Na české hudební scéně působí kapela Jelen více než deset let, z rádií zní její písně téměř denně. Mezi nejznámější jistě patří Magdaléna, Co bylo dál či Klidná jako voda.

Jelen vystoupí opět i na domácí scéně v Přibyslavi, a to 10. srpna na festivalu Jelen & přátelé. Na louce pod zámkem nebudou chybět Rybičky 48, Pokáč či Kateřina Marie Tichá.