Golčův Jeníkov – Má přednost kvalita nebo nižší cena? Stavbu moderní sportovní haly ve školním areálu plánuje město Golčův Jeníkov. Protože ve hře jsou vysoké finanční částky, měl by být projekt skutečně dobře promyšlený. Radní v Jeníkově mají na výběr hned ze dvou návrhů, ale nechtějí rozhodovat sami. Zapojit do diskuse by se měli i obyvatelé Jeníkova.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Stavba sportovní haly ve školním areálu je zatím ve stádiu projektu,ale rádi bychom, aby to byl projekt skutečně kvalitní a my mohli požádat o dotace a pustit se do dalších úředních záležitostí. Na výběr máme ze dvou možností. Jeden projekt je od firmy, která již v areálu pracovala, druhá byla vybrána bývalým vedením města,“ informoval starosta města Pavel Kopecký. Radní ale nechtějí o vítězném projektu rozhodovat sami, proto požádali o spolupráci obyvatele Jeníkova. Ti by měli oba projekty posoudit a sdělit jeníkovským radním který projekt by byl lepší.