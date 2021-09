Jenže to má háček. Kromě Jeníkova si titul drží i obec Jakubovice, která leží od Jeníkova asi dva a půl kilometru. V Jakubovicích říkají, že střed republiky je u nich. Jenže to samé tvrdí i v Golčově Jeníkově. Aby toho nebylo málo, geometrický střed republiky leží podle posledních měření v Číhošti u Ledče nad Sázavou.

Je to už celých 11 let, kdy odhalili na náměstí kámen s podstavcem a nápisem Střed ČR. Bez pozornosti tisku, takže hodně lidí o něm neví a najít ho, je příjemným překvapením. „Do roku 2003 jsme byli středem my, ale pak se zjistilo, že je o kousek dál. Do té doby bylo všeobecně známo, že naše město leží uprostřed země. Nakonec jsme si ale řekli, že tam ten kámen přece jen dáme. Sice pozdě, ale přece," vysvětlil tehdy umístění kamene starosta Kopecký.

Kámen se na náměstí objevil v rámci jeho celkové rekonstrukce.

Jak se žije ve středu republiky jeho obyvatelům?

Když se jich zeptáte, většinou si pochvalují. „Máme tady všechno. Zubaře, gynekologii, obvodního doktora, několik obchodů,“ prohlásila Věra Rákosníková z obchodu s rybářskými potřebami a dodala: „Snad jen ten chodník před krámem by mi mohli spravit a snížit rychlost v ulici. Řidiči tu jezdí jako šílení. Z parkoviště je strach vyjet.“

Také Hana Kořínková je v Jeníkově šťastná. Líbí se jí mnohem víc než Čáslav, kde původně bydlela. Co jí vadí, je lidská bezohlednost. „Řeknu to jednoduše. Hromádky po psech. Je jejich tady jak když nastele. Nikdo po svých psech neuklidí. Mám starou tetu, vezla jsem ji autem, ona vystoupila a hned to měla na botě,“ zamračila se paní Hana.

Pavla Houfka zastihl Deník před jeho obchodem s elektronikou. Obchod je v likvidaci. „Ne proto, že bych krachoval, ale já už nestíhám. Mám práce nad hlavu a do obchodu nikdo místo mě nechce. Prodavače neseženu. Je to moc práce a chce to elektronice aspoň trochu rozumět,“ povzdechl si jeníkovský zastupitel.

Jitka Kolibášová pracuje v místní knihovně. Jeníkov se jí líbí, ale co by jí udělalo radost, stěhování knihovny do větších prostor.

Nejrychlejší žena světa

Čím se Jeníkov ještě může chlubit? Třeba tím, že se zde narodila nejrychlejší žena světa. Česká atletická legenda Jarmila Kratochvílová oslavila letos sedmdesátiny. Do povědomí lidí se zapsala rekordem v běhu na 800 metrů, který sedmatřicet let nikdo nepřekonal. „Teď už běhám strašně málo, jen někdy v Čáslavi na stadionu nebo v parčíku,“ řekla v jednom rozhovoru pro Deník.

I tak ale věří, že se překonání svého rekordu už brzy dočká. „Jak sleduji ty holky na osmistovku, tak některé se mi hodně líbí a věřím, že to mohou dokázat,“ řekla přesvědčeně. Největší radost má z toho, že nezblbla. „Závodili jsme v úplně jiné době. Někdy si říkám, jestli bych vůbec světový rekord měla, kdyby mi na každém mítinku nabízeli za start slušné peníze a pořád bych závodila,“ dodala česká legenda, která žije v Čáslavi, ale v Jeníkově se pravidelně účastnila sportovní soutěže Běh Jarmily Kratochvílové.