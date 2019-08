Letošní benefice se koná ve středu 28. srpna a startuje ve 13.30 hodin. „Nebude chybět originální pásmo her a soutěží pro děti, představí se volné sdružení LAM TRIO z Frenštátu pod Radhoštěm, studio orientálních tanců Latifa Polná, country skupina K&K nebo třeba skupina historického šermu z Ledče nad Sázavou Notorix Denatur,“ láká lékařka brodské psychiatrie Andrea Mašková.

Program doplní společenství ohně z Polné Novus Origo a představení krásných černých fríských koní manželů Novotných z Třebíče. Jelikož je akce spojená s hiporehabilitací, což je laicky řečeno léčba duše za pomoci koně, proběhne i divácká volba nejsympatičtějšího oře.

Své vystoupení nacvičili i samotní pacienti. „Program vyvrcholí v 15.15 hudebně-dramatickým vystoupením klientů psychiatrie s hiporehabilitačními koňmi inspirovaný čtyřmi ročními obdobími. Nazvali jsme ho Jaro, léto, podzim, zima, co je život připomíná,“ pověděla Mašková.

Organizátoři si pro návštěvníky akce připravili i jednu novinku. „Je to malá osvěta v důležitých aktuálních definicích potřebných pro nás všechny středoevropany. Vysvětlíme lidem například pojmy dezinformace, hybridní válka, informační válka, propaganda, narativy Ruska a podobně,“ prozradila Mašková.

Nadační fond sponzoruje v léčebně hippoterapeutický projekt, který má pomáhat duševně nemocným ulehčit jejich situaci a pomoci jim navázat kontakt s okolím. Právě na provoz brodské hiporehabilitace půjde výtěžek z dobrovolného vstupného na tuto akci. „Budeme navíc prodávat i výrobky z našich dílen, které vyráběli klienti,“ upozornil ředitel Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Jaromír Mašek.

Za dobu svého konání se veřejná benefice vryla do srdcí lidí z blízkého i širokého okolí. „Předchozí ročníky hodnotím velice kladně. Začalo to jako skromná akce spíše pro zaměstnance a pro lidi, kteří se pohybují kolem hiporehabilitace, a teď už je to záležitost víceméně pro celé město. Přichází rodinní příslušníci našich pacientů, ale i občané Havlíčkova Brodu, takže je to příjemné odpoledne pro všechny,“ zhodnotil Mašek.