Automobilovou orientační soutěž o putovní pohár starosty Havlíčkova Brodu pořádá havlíčkobrodský Škoda klub. V soutěži, která končí v 15 hodin odpoledne nerozhoduje rychlost, ale jde o to pobavit se sejít se s přáteli. Proto se orientační soutěže může zúčastnit každý, včetně rodin s dětmi. Podmínkou je mít postřeh, šikovnost a vlastní automobil s aspoň dvoučlennou posádkou.

V době, kdy Škoda klub v Brodě začínal, a to je více než 40 let, měl přes stovku členů. Patřil pod tehdejší Svazarm. "Chtěli jsme se bavit a vyplnit volný čas nějakou smysluplnou aktivitou. Škoda klub nebylo nikdy sdružení závodníků, ale čistě rodinná záležitost," prozradil při jedné z akcí Škoda klubu deníku František Novák, jeden z těch co Škoda klub v roce 1975 založili. Kromě Škoda klubu existoval v té době ještě Wartburg klub, Žiguli klub, dokonce i Trabant klub. manželky závodníků měly v té době svůj vlastní spolek, říkaly si Eva klub. Vedla ho lékařka Marta Kabrdová.

Škoda klub na hřišti Dukla pořádal pro zájemce školy smyku, jízdy zručnosti, aby řidiči byli na silnicích lépe připravení na nečekané situace. Škoda klub byl i spolupořadateli Rallye Posázaví a Rallye Světlá. Pořádal rodinné výlety a poznávací zájezdy, vánoční oslavy s kulturním programem, technické dny a organizoval nejméně deset akcí do roka. Dnes se ovšem počet členů Škoda klubu výrazně zmenšil. Klub se eviduje jako zájmové sdružení, má něco kolem patnácti členů. Podmínkou samozřejmě není, aby zájemce o členství měl doma Škodovku.