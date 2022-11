Dokončovaná stavba obchvatu ale potřebuje některé úpravy. To si myslí například Pavel Málek z Přibyslavi. „Při vjezdu na už dokončený most Skalka směrem od Havlíčkova Brodu je hrb. Nic příjemného,“ upozornil profesionální řidič. Na to samé upozornil na veřejném jednání zastupitel Jan Kerber. „Mezi řidiči se tomu říká medvědí hrb. Došlo k tomu při dokončování stavby mostu. Se stavební firmou jsme se na kontrolním dnu dohodli na opravě,“ reagoval místostarosta Honzárek.

Podle Honzárka byla pro brodskou radnici snad nejlepší zprávou skutečnost, že Ministerstvo dopravy zamítlo odvolání zemědělce Miroslava Hrtúse a dokončení stavby už nic nebrání. „Listopad je s ohledem na počasí dobrý měsíc, stavbařům přeje. I přes nepříjemné zdržení jsme se na kontrolním dnu dozvěděli, že termín pro dokončení stavby jihovýchodního segmentu obchvatu, konec roku 2023, platí,“ zdůraznil místostarosta a dodal, že se jedná o skutečně drahou stavbu. „Podle posledních informací činily náklady na stavbu přes miliardu a tři sta milionů korun,“ doplnil Honzárek.

V současné době jsou na stavbě již dokončeny komunikace směrem na Herlify a Temesivy. Město se s krajskými silničáři dohodlo na zimní údržbě.

Dočasné zastavení stavby mělo na stavební práce ale negativní vliv. To potvrdil Igor Janča z firmy Strabag. „Samozřejmě nastalo zdržení, protože jsme stavbu museli zakonzervovat a pracovní síly přesunout jinam, do úseků, které nebyly rozhodnutím soudu zablokované,“ dodal Janča s tím, že stavební firma bude na jihovýchodním obchvatu nyní pracovat tak dlouho, jak to dovolí počasí.

Přes všechny právní problémy a dohady, které stavbu jihovýchodního obchvatu provázely, je tady jedno pozitivum. Jak vysvětlila ředitelka Marie Tesařová z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), stavby se výrazně nedotkla inflace, zvýšení cen stavebního materiálu ani energií. „Je to po dlouhé době první stavba, kde se soutěžilo s inflační doložkou,“ konstatovala ředitelka. Ta znamená, že každý měsíc je ve faktuře pro stavební firmu částka za provedené práce plus příplatek za valorizaci podle koeficientu Českého statistického úřadu. „Na stavbách které se soutěžily v roce 2019 doložka je, ale v současné době nám běží stavby započaté před rokem 2019, kde doložka není,“ poznamenala ředitelka. ŘSD teď jedná na úrovni Ministerstva dopravy a Generálního ředitelství pro tyto stavby o možných kompenzacích.

Historie obchvatu

Stavbu čtyřkilometrového obchvatu ŘSD zahájilo na konci roku 2019. Zakázku získalo sdružení firem Strabag, M-Silnice a Porr za cenu 1,6 miliardy korun. Nová část silnice propojí výpadovku silnice první třídy 34 na Žďár nad Sázavou a Pardubice se silnicí první třídy 38 na Jihlavu. Městu Havlíčkův Brod se tak uleví od dopravní zátěže. Součástí stavby je jedenáct mostů.