Zdůraznil, že otevření obchvatu je slavnostní událost pro všechny, kteří se na výjimečné stavbě podíleli. Začátek akce je o půl čtvrté odpoledne. Po šesté večer si už řidiči mohou obchvat projet. Deník si ho prošel v sobotu devátého prosince.

Bez diskuse vynikající zpráva. To říká k otevření obchvatu starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal a dodal, že ke spokojenosti obyvatel Havlíčkova Brodu ještě něco chybí. „Propojení s plánovaným obchvatem kolem Šmolov, který by vyřešil dopravní zátěž na Humpolecké,“ doplnil. O jihovýchodní obchvat se vedení města snažilo desítky let.

Jiří Baloun provozuje v Havlíčkově Brodě autodopravu. „Obchvat vypadá pěkně, ale počkám, až na skutečný provoz. Mám pár postřehů, konkrétně k části Humpolecká, kde doprava povede přes město. Nevím, jak rychle dokážou řidiči na tamní křižovatce odbočit, obávám se kolon,“ řekl Deníku.

Josef Tesař je předseda osadního výboru Mendlova Ves. „Jihovýchodní obchvat určitě zmírní provoz přes Brod, hlavně co se týče nákladní dopravy,“ poznamenal Tesař a dodal, že řidiči osobních aut, jako on, budou dál jezdit přímo přes Jihlavskou a Lidickou ulici. „Mendlova Ves hlavně čeká, že až bude průjezdný jihovýchodní obchvat, dojde na stavbu kruhového objezdu u Svatého Kříže, jak slibovalo Ředitelství silnic a dálnic. Sníží to u nás riziko nehod,“ zdůraznil.

Jeden a půl miliardy

Kvůli spuštění jihovýchodního obchvatu jsou také dokončené úpravy na severovýchodní obchvatu u Masarykovy ulice. Protože tam lze očekávat hustý provoz. Otazníky u některých řidičů vyvolává několik semaforů. Jeden hned na příjezdu do města od Kolína naproti benzinové stanici, další přímo na obchvatu naproti sídlišti Výšina, třetí je u supermarketu Albert. „Já na Žižkově bydlím, jestli tam nebudou semafory, hrozí při odbočení doleva riziko srážky,“ reagoval jeden z obyvatel sídliště, Libor Veselý.

Jihovýchodní obchvat Brodu začalo Ředitelství silnic a dálnic stavět v roce 2019. Stál 1,6 miliardy korun bez daně. Měří 4,12 kilometru. Na trase je deset mostů, podchod a dvě mimoúrovňové křižovatky. Silnici odděluje od okolní přírody vysoké hrazení, které má chránit obojživelníky z přilehlých mokřadů. Obchvat ve třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místech místní toky včetně Sázavy a Šlapanky.

Náročný byl podle Veselého objem zemních prací. Na korbách nákladních aut skončilo 469 tisíc kubíků odkopané hlíny a v násypech jich dělníci použili 194 tisíc kubíků. Na vozovku položila stavební firma asfalt o objemu 40 tisíc tun. Stavba zažila i některá nemilá zdržení. Například loni to byl soudní spor s farmářem Miroslavem Hrtúsem, který proti trase obchvatu od začátku protestoval.

