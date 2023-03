O nás bez nás. Nepřijatelné. Tak komentuje starosta Lípy Jiří Kunc další návrh radních v Havlíčkově Brodě, jak vyřešit problematický jihozápadní obchvat města vedoucí kolem Šmolov. Obchvat má už čtyři varianty a ta poslední, nově upravená, která radním v Brodě vyhovuje, má vést přes katastr Lípy, konkrétně lokalitou Petrkov.

Vesnici Vysočiny obec Lípa čeká s rychlodráhou a obchvatem zřejmě smutná budoucnost. Starosta Jiří Kunc. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Obrovský zásah do přírody. V návrhu je zářez hluboký šest a půl metru a vysoký násep. Nevratný zásah do krajiny,“ zdůrazňuje starosta Kunc s tím, že se mu už vůbec nelíbí, že o budoucnosti obce se jedná za jeho zády. „Přitom radnice v Brodě má k dispozici vhodné varianty, které dopravu kolem Šmolov vyřeší,“ dodal starosta Lípy.

V současné době starosta napsal dopis vedení brodské radnice, stížnost na ministerstvo dopravy, ředitelství silnic a dálnic a informovat chce i ministerstvo životního prostředí. „Nepřejeme si, aby přes nás brodský obchvat vedl,“ zdůraznil Jiří Kunc. Obává se, že se radní v Brodě pokusí Lípu obejít a návrh obchvatu se jim podaří začlenit do Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. To by se už Lípa bránit nemohla, protože krajský dokument je nadřazený plánům obecním.

Jenže Lípa by se pak dostala do patové situace. Lucie Hanauerová vede v Lípě rodinné centrum Tiliánek. „Smutná představa. Z jedné strany nám chtějí stavět vysokorychlostní trať a z druhé obchvat,“ postěžovala si nedávno Deníku. Přitom Lípa se pro svoji úhlednost a čisté životní prostředí stala v roce 2016 Vesnicí Kraje Vysočina.

Pět variant

Podle starosty Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala je upravená varianta obchvatu nejlepší řešení. Povede dál od Šmolov. Místo jednoho dlouhého mostu vzniknou dva kratší. Místo kruhového objezdu bude mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Lípu.

Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu má už čtyři varianty a každá měla svoje odpůrce. Protestovali proti nim lidé ve Šmolovech, nejvíc podnikatel Zbyněk Špinar, který v lokalitě žije. Nepřál si, aby obchvat vedl kolem jeho pozemků.

Varianty obchvatu

1. Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.

2. Od Selské jizby trasa křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.

3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.

4. Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsí. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD jde o nejdražší variantu. Nově upraveno tak, že trasa povede dál od Šmolov. Dlouhý most nahradí dva kratší. Místo kruhového objezdu mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Lípu.

5. Jen jiná varianta verze čtyři. Nově upraveno tak, že trasa povede dál od Šmolov. Dlouhý most nahradí dva kratší. Místo kruhového objezdu vznikne mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Lípu.

6. Žádný obchvat

Na stavbu jihozápadního obchvatu se těšili lidé z Humpolecké ulice v Havlíčkově Brodě. Obchvat měl vyvést z města nákladní dopravu a ulevit zátěži v Humpolecké, kdy jsou obyvatelé už zoufalí. Důchodce Jaroslav Švanda bydlí v Humpolecké ulici celý život. „Léta trpíme a budeme trpět dál. Na Humpolecké není možné bez strachu přejít ulici. Jeden přechod pro lidi je na Humpolecké u hospody Formanka a druhý až ve Šmolovech. A ten rámus se nedá poslouchat,“ postěžoval si již před časem Deníku Švanda.

Ředitelství silnic a dálnic má už dávno zpracovanou svou variantu, která je prověřená. Trasu číslo čtyři vybrali brodští zastupitelé na posledním jednání před volbami s plným vědomím, že zasahuje do katastrů samostatné obce.