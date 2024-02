A rozhodnout by podle něj měla varianta nejrozumnější ne nejlevnější. „Já například už bych žádný další obchvat nestavěl. Ten jihovýchodní, co otevřeli nedávno, pomohl hodně. Nákladní doprava už přes obec jezdí minimálně,“ poznamenal Vaněček. Podle ředitele krajské pobočky ŘSD Kratiny ale jihovýchodní obchvat jako stavba nemůže zůstat osamocený.

Větší klid, co do dopravní zátěže, vnímají i obyvatelé Humpolecké ulice v Havlíčkově Brodě. Někteří by si jihozápadní obchvat města naopak přáli co nejdříve. Michal Voháňka, který na Humpolecké vlastní obchod s potřebami pro zvířata, upozornil, že pravidelná dopravní zátěž mu kazila i podnikání. „Mám na mysli ty dlouhé nehybné kolony od Humpolce i v opačném směru. Mám obchod hned u silnice. Když přijeli zákazníci autem a potřebovali naložit pytle s krmením, neměli kde parkovat, tak jeli pryč,“ vysvětlil Voháňka. Jak dodal i z jeho pohledu by byl obchvat u Šmolov pro klid na Humpolecké ideální, ale nevěří, že k jeho stavbě dojde rychle.

Varianty obchvatu 1. Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.

2. Od Selské jizby trasa křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.

3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.

4. Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsí. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD jde o nejdražší variantu. Nově upraveno tak, že trasa povede dál od Šmolov. Dlouhý most nahradí dva kratší. Místo kruhového objezdu mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Lípu. Tato varianta je už mimo hru.

a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD jde o nejdražší variantu. Nově upraveno tak, že trasa povede dál od Šmolov. Dlouhý most nahradí dva kratší. Místo kruhového objezdu mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Lípu. Tato varianta je už mimo hru. 5. Jen jiná varianta verze čtyři. Nově upraveno tak, že trasa povede dál od Šmolov. Dlouhý most nahradí dva kratší. Místo kruhového objezdu vznikne mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Lípu.

6. Obkrouží Šmolovy kolem dokola tak důkladně, že je podle obyvatel obce uzavře natolik, že nebudou moci jít ani na procházku po okolí.

Podle zastupitele města Tomáše Hermanna je v úvaze několik tras budoucího obchvatu a změna územního plánu není jednoduchá, zvlášť, když jedna z variant míří do katastru jiné obce. „Jihozápadní obchvat nás trápí a ještě dlouho bude,“ dodal jeho kolega Jan Schwarz.

Až se ŘSD rozhodne, kterou variantu vybere, začne projektování dokumentace pro územní rozhodnutí, pak výkupy pozemků, nakonec soutěž na zhotovitele. „Se stavbou počítáme kolem roku 2030,“ upřesnil Kratina.