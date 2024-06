/VIDEO/ V pořadí už šesté výjezdní zasedání uskutečnila česká vláda tentokrát v Havlíčkově Brodě. Ministři jednali s vedením Kraje Vysočina a Pardubického kraje o dopravních a ekologických projektech, řešili přípravu k rozšíření jaderné elektrárny Dukovany i některá čistě regionální témata jako jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu.

Premiér Petr Fiala při tiskové konferenci na staré radnici v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Na dotazy novinářů odpovídali ministři k jednotlivým tématům na krátké tiskové konferenci po zasedání vlády, které se konalo v nově opravené staré radnici v Havlíčkově Brodě. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek ocenil zájem vlády o projekty Kraje Vysočina jako je dostavba jaderné elektrárny Dukovany, či oblast zdravotnictví. „Restrukturalizace lůžkové péče je nutná a musíme se v horizontu třiceti let připravit na posílení lůžek následné péče a lůžka geriatrická,“ konstatoval. Stejně tak důležitá je podpora vzdělávání v oblasti energetiky, kterou dnes beze zbytku plní Střední průmyslová škola v Třebíči.

VIDEO: Vláda zasedala na radnici v Brodě. Je to záhul, říká správce budov

Starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal připomenul perfektní načasování výjezdního zasedání české vlády na dobu, kdy se po rekonstrukci otevřela stará radnice, která se zároveň stala národní kulturní památkou. „Co se týče otázky Dukovan, Havlíčkův Brod je sice od Dukovan vzdálený, ale leží na trase přepravy nadrozměrného nákladu. S vládou jsme jednali o co nejmenším omezení dopravy ve městě, protože zde dojde například ke kompletní demolici velkého mostu přes Sázavu, který musí být postavený znovu, aby nápor vydržel,“ upřesnil starosta.

Proměna trati z Pohledu do Přibyslavi. Dělníci zbourají a postaví některé mosty

Podle ministra průmyslu Josefa Síkely studie stavby reaktoru jaderné elektrárny v Dukovanech hotová už na podzim, kdy padne rozhodnutí o vítězi tendru. Předpokládané zprovoznění prvního reaktoru v Dukovanech do konce roku 2036. „V příštích desetiletích dojde k výraznému růstu spotřeby elektřiny, do roku 2050 až o dvě třetiny. Vedle obnovitelných zdrojů energie nám tento nárůst spotřeby umožní pokrýt právě jaderná energie jako spolehlivý nízkoemisní zdroj,“ podotkl ministr.

Pro Havlíčkův Brod je stejně důležitá rovněž otázka budování jihozápadního obchvatu, který má v současné době již šest variant. Podle starosty Zbyňka Stejskala rozhodne o nejlepší variantě nakonec studie vlivu na životní prostředí.

Smrt při sexu v Chotěboři: muž půjde na deset let do vězení za vraždu milenky

Potvrdil to i ministr dopravy Martin Kupka. „Vím, že variant je několik. Samozřejmě každá má svoje odpůrce. Já se seznámil se třemi variantami a rozhodně nemohu být v této věci soudcem,“ řekl ministr Deníku. Jak vysvětlil, bude to právě studie vlivu na životní prostředí. Ta rozhodne, která varianta by byla pro stavbu nejlepší a s ní pak může město Havlíčkův Brod pokračovat.