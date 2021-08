Jak dlouho vedete obec?

Už hodně dlouho. Je skoro celý život. Přistěhoval jsem se kdysi do obce jako mladík, žádnou velkou představu o obecní samosprávě jsem neměl. Začal jsem s komunální politikou a nakonec jsem skončil jako celoživotní neuvolněný starosta. Když jsem začínal, byla úplně jiná doba. Být neuvolněným starostou na vsi nebyl tak velký problém jako dneska. Teď už je to úplně jiná káva.

Když jste nastoupil do úřadu, co jste považoval za nejdůležitější, co jste chtěl v Krátké Vsi změnit?

Tak v první řadě vodojem. Obec měla vždycky problémy s vodou. Potřebovala nový vrt, opravy horní a dolní studny, novou elektroinstalaci. Následně nové potrubí v obci. Staré už nebylo k ničemu. Nové vodovodní přípojky a hydranty. Nevím, jak dalece pamatujete obec v minulosti, ale přímo přes vesnici vedla stoka plná odpadu a uprostřed kačení rybník. Takže jsme potřebovali zatrubnění, nové betonové skruže. A samozřejmě nové chodníky. Všechny jsou dneska dlážděné.

Takže všechno, co jste plánoval, vyšlo?

Určitě ano. Od roku 2005 mě napadlo, že si každý rok na úřadě sepíšeme, co se v naší vesnici vybudovalo a opravilo a také kolik to stálo a uděláme z toho souhrnnou zprávu. Aby lidé měli přehled, co se na úřadě dělá. Takže teď mají obyvatelé krátké Vsi v každé domovní schránce seznam, co se v obci udělalo od roku 2005 až do roku 2018.

Co z toho seznamu vy sám považujete za nejdůležitější?

Například plynofikaci. Ovšem jen pro srovnání. V roce 2005 jsme na ni dostali dotaci 300 tisíc a cena byla skoro dva miliony. Dneska jsou ceny už úplně jinde. Zpevnili jsme místní komunikace, vybudovali nové cesty například k Samotínu, rozšířili ty starší. Máme zpevněné pěšiny pro chodce až k lesu u Svaté Anny. Máme nové fotbalové hřiště a před hospodou přes silnici kulturní plácek pro pořádání společenských akcí. Odbahnili jsme dva rybníky a nechali zpevnit hráze. Máme nové veřejné osvětlení, rozhlas, internet a samozřejmě pravidelně financujeme dopravní obslužnost a svoz odpadů. Stojí nás to 100 tisíc ročně. Mám radost, že jsme konečně vyřešili radar, který přibrzdí řidiče co jezdí přes Krátkou Ves jako závodníci.

A co chystáte pro další období?

Nejdůležitější jsou pro nás opravy komunikací, protože ty jsou vytížené maximálně. Bude to stát statisíce a my jsme malá obec. V plánu jsou opravy jednoho přejezdového můstku v obci, vydrenážovali nám pěšinu k vodojemu, opravujeme chodníky. Koupili jsme také opuštěný statek, využijeme ho pro potřeby obce.

Myslíte ten nad vsí se zelenou kopulí, kterého si každý všimne, kdo jede kolem?

Ne ten je soukromý, to se obce netýká.

Co vám dělá největší radost?

Že můžeme obyvatelům obce Krátká Ves dopřát určité výhody, které by jinde neměli. Například vodu platí všichni paušálem 300 korun za rok bez ohledu na spotřebu.

A ocení to?

Jak kdo. Někteří vám ještě vynadají, když musíme vodu na chvilku zastavit a opravit trubku.

A co vám dělá největší starost?

Úředničina. Ta je šílená. Já jsem už v důchodu, ale myslím si, že dneska ani na tak malé vsi nemůže být starosta neuvolněný. Nejde o peníze, ale tu spoustu práce a papírů. Dohady s vyššími úřady, které rozhodují od stolu. Já mám naštěstí šikovnou místostarostku Kateřinu Novákovou, která mi pomůže. Jinak nevím. No a pak mi vadí lidská lhostejnost. Je problém sehnat někoho, kdo by pomohl ve vsi s úklidem nebo sečením trávy. Tak to dělám sám a vadí mi bezohlednost. Například u nás mají lidé ve vsi celoročně přistavený kontejner na velký domácí komunální odpad, aby se nám neválel po škarpách. Ale oni tam hází všechno, papír, plasty, plechovky, hadry, všechno jedno.

Po sedmadvaceti volebních obdobích, po zkušenostech co máte, budete kandidovat i další čtyři roky?

Ani náhodou. Už chci mít klid. Možná jako zastupitel na posledním místě. Jinak ne, ale bojím se, kdo bude u nás starostou. Zatím nevím o nikom, kdo by o to stál.

Kdo je Jiří Ondráček



- Narodil se v roce 1953.



- Povoláním automechanik, ženatý, již v důchodu.



- Životní motto: Jen se z toho nezbláznit.

Krátká Ves



Tip na výlet:



Pohled - poutní místo u svaté Anny



Asi čtyři kilometry od obce Krátká Ves najdou turisté poutní místo svatá Anna. Nachází se asi jeden a půl kilometru severovýchodně od obce Pohled v upravené části lesa. Areál poutního místa zahrnuje Kostel Svaté Anny, kapli a čtrnáct kapliček křížové cesty, bývalý hostinec a lázeňskou budovu. Kostel byl postaven v roce 1766 podle návrhu Jana Santiniho, kaple nad zázračným pramenem pak roku 1824 na místě původní menší. Lázeňská budova byla postavena roku 1858, lázně zanikly na přelomu 19. a 20. století. Místo je jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst Havlíčkobrodska, obzvláště na svátek sv. Anny, kdy se zde konají velké poutě.