Konec dobíjení čipových karet v autobusech městské dopravy. Konec front a zdržování řidičů. Cestující v Havlíčkově Brodě si od středy 1. listopadu mohou dobíjet čipové karty na autobus z pohodlí domova přes e-shop technických služeb.

Dobití čipové karty na autobus z domu vítá například Dana Balounová z Havlíčkova Brodu. „Tohle mělo být už dávno. Jezdím autobusem do práce přes celé město každou chvíli. Někdy si zkrátka dobít nestihnu. Pak mám smůlu,“ prohlásila Balounová.

Jak dosud platba čipovou kartou v autobusech městské dopravy fungovala, popsal Deníku Lubomír Hepner vedoucí střediska MHD technických služeb v Havlíčkově Brodě. „Cestující si mohl čipovou kartu na dopravu u řidiče dobít buď na začátku či na konci trasy. Jenže někteří to nechtěli pochopit a přáli si dobíjet hned po nástupu. To řidiče zdržovalo, hlavně když se sešlo těch cestujících ve frontě několik,“ vysvětlil Hepner.

Nový eshop

Cestující v Brodě si mohli do této doby dobít kartu například ještě v kanceláři technických služeb nebo informačním centru města. Podle Hepnera je zavedení e-shopu bonus pro cestující, hlavně ty mladší, kteří neradi chodí někam k přepážkám. Hepner popsal i postup jakým e-shop funguje.

„Cestující vstoupí na stránky technických služeb, nahoře na liště najde heslo e-shop. Poté zadá číslo karty, částku určenou k dobití, která musí být rovna nebo větší než padesát korun. Dobíjená částka bude nahrána ve vozidle MHD po přiložení karty, a to nejdříve dvě hodiny po zaplacení objednávky,“ vysvětlil Hepner.

Ještě dodal, že systém e-shopu funguje pro platby za jednotlivé jízdné, ne pro jízdenky časové. „To také možná někdy přijde, ale zatím máme tento systém,“ dodal. Proč městská doprava neměla e-shop už dřív? Podle Hepnera jsou hlavní důvod peníze. „Zavedení systému není zadarmo. Doposud nebyla politická vůle na radnici udělat takovou změnu. Až přišla místostarostka Marie Rothbauerová, která ten krok dokázala prosadit,“ zdůraznil Hepner.

Místostarostka Rothbauerová podle Hepnera vyzkoušela platbu jako první. „Je to možná maličkost, ale může cestujícím i řidičům usnadnit život,“ poznamenala. Technické služby e-shop zavedly už v říjnu. „Ale jen ve zkušebním režimu, abychom vychytali mouchy,“ poznamenal Hepner.

Poprvé naostro si cestující v MHD dobijí čipovou kartu přes e-shop právě od 1. listopadu. Řidič MHD Pavel Duben nový systém vítá. „Dobíjení čipových karet řidiče zdržuje, ale není to jediný problém. Další jsou platební karty, které někdy cestující v autobuse používají místo čipových. Ověření zda cestující má na účtu peníze a může jet, někdy zbytečně dlouho trvá. Nejhorší je to u Futaby. Zahraniční dělníci platí jen kartami a pro nás řidiče jsou to prostoje v řádu dlouhých minut,“ upozornil řidič na další problém.

