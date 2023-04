Jako rodák z Horní Cerekve před lety nadšeně kývl na nabídku účinkovat v dnes již kultovním seriálu Návštěvníci. Jedním z důvodů bylo i to, že se natáčel přímo v Pelhřimově a on se tak mohl vrátit na Vysočinu. „To byla jedna z věcí, která mne k tomu seriálu táhla. Kromě toho, že tam byli prímoví lidé. Vždyť já jsem na Vysočině doma. V Horní Cerekvi jsme bydleli do roku 1945,“ řekl s úsměvem.

Umělec, který za několik dnů oslaví kulatiny, chtěl být hercem v podstatě odjakživa. I přesto, že se vyučil automechanikem, kolem divadla se motal jako ochotník. Až se jednou objevilo v Kadani, kde žil, Kladivadlo v čele s uměleckým šéfem Pavlem Fialou.

„Někde mě viděl hrát, a tak mne pozval na pohovor. On, režisér, spisovatel, citlivá umělecká duše a já, automechanik, to jsem si říkal, že to bude zajímavý střet dvou zcela odlišných osobností,“ zavzpomínal. Na konkurz se podle svých slov jaksepatří vyfintil. „Byl jsem fakt hezkej, dbal jsem o sebe. Kožená bunda, manšestráky, šátek na krku, vlasy na ramena, no co vám budu říkat, čistokrevný debil,“ řekl s nadsázkou.

Zdroj: Miloš Novák

Když se ho pak Fiala zeptal na jeho největší životní zážitek, herec s upřímností odpověděl: Když se smaží řízky. A poté rozehrál dokonalou etudu, jak jeho babička rozpálila sádlo, řízky se v něm vyhřívaly z jedné i druhé strany. Režiséra touto ódou na tradiční český pokrm ohromil natolik, že ho ihned vzal do party.

Divadlo ho naplno pohltilo a už nikdy nepustilo. Snad jenom posledních pár let. „A víte, že raději jezdím takto po zájezdech, kde se mohu s lidmi potkat z očí do očí? Divadlo mi vůbec nechybí. Ten osobní kontakt, kde si můžeme popovídat, je pro mne ideální,“ svěřil se Deníku.

Herec, který strávil vojnu v Havlíčkově Brodě jako spojař, je počtvrté ženatý, z toho dvakrát si vzal tutéž ženu. Osudová láska ho však potkala při natáčení populárního a dodnes oblíbeného interaktivního seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka. Jája, jak ji s láskou oslovuje, tenkrát pracovala ve štábu. „Už když jsme se nabrnkávali, zjistil jsem několik zajímavých věcí. I proto to dodnes považuju za hru osudu, že jsme se potkali. V první řadě bylo to, že se narodila téměř ve stejný den jako já, jen o rok později. Pak jsem zjistil, že máme totožné iniciály. A když jsem pak objevil, že máme dokonce stejnou jizvu na pravé dlani, řekl jsem si, tak to je jasné,“ popsal počátek jejich známosti.

Josefa Dvořáka lidé milují. On však potřebuje chvilky, kdy je sám se sebou. „I proto jsme si nedávno koupili chalupu. No, je to tak čtyřicet let,“ smál se.

Podařilo se mu najít malebný kout v Českém ráji. „Oáza klidu a nádherná příroda, myslel jsem si. Když jsem se pak první ráno probudil a šel se ven nadýchat čerstvého vzduchu, začali kolem korzovat nějací lidé. Posléze jsem zjistil, že jsme koupili chalupu na turistické stezce,“ naoko si postěžoval.

I přesto, že tam jezdí hlavně odpočívat, jedno si neodpustí: dokonale posekanou zahradu. S tím se však pojí i jedna nepříjemná věc – krtci. „Co já jsem si s nimi zažil! Nejdřív jsem se pokoušel je odehnat po dobrém, projevy jsem k nim dokonce měl! Říkal jsem jim, že můžeme žít vedle sebe, ale musí to mít nějaká pravidla. Já jim nebudu zašlapávat ty jejich cestičky, ale oni je nesmí dělat. Bylo to zbytečné,“ vyprávěl. Boj s nimi však nevzdává, věří, že jednou ty jeho hranice budou respektovat.

V Chotěboři ještě umělec zavzpomínal i na seriál Cirkus Humberto. „Miluju světský. Vždycky jsem chtěl zažít tu cirkusovou romantiku, sedět večer u ohně a vyprávět si historky. A to se mi u tohoto seriálu splnilo,“ dodal Josef Dvořák.