Přibyslav – Ve středu 10. července uplyne 10 let od smrti předního československého šlechtitele brambor inženýra Josefa Sixty.

Jméno Josefa Sixty je neodmyslitelně spojené se Sativou Keřkov. | Foto: Deník/ Archiv

„Prakticky celý život pracoval na šlechtitelské stanici v Keřkově a to od roku 1936 do roku 1976. Posléze ještě několik let pracoval jako šlechtitelský referent na ředitelství Výzkumného a šlechtitelského ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Výsledky jeho práce byly celostátního, často i evropského významu. Celkem vyšlechtil jako autor či spoluautor 34 nových odrůd brambor, jednu odrůdu jetele červeného a jednu odrůdu lnu přadného,“ vzpomínal v přibyslavském občasníku například inženýr Vratislav Voral.