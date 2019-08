Havlíčkův Brod /FOTO/ – V rámci probíhající Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského se v havlíčkobrodském klubu OKO konají i besedy se zajímavými hosty. Zavítat na ně mohou také zájemci z řad veřejnosti. Včera k publiku promluvily eurokomisařka Věra Jourová a novinářka Lída Rakušanová, které se zamýšlely nad tím, jaká by měla být Evropská unie v budoucnu.

„Evropská unie se za těch patnáct let diametrálně změnila a mílovými kroky spěje k rozvratu. Začíná to Brexitem a uvidíme, co bude dál. Řeší se především národní egoismy, nikoliv národní zájmy, a ty nás spolehlivě vedou do záhuby,“ přemítala Lída Rakušanová.