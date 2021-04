Starostka a umělec, jak to jde dohromady?

Myslím, že docela dobře. Navíc já jsem taková starostka z vděčnosti. Když jsme se do Okrouhličky přistěhovali, místní nás vzali mezi sebe. Chovali se k nám hezky. To není všude pravidlem. Jsou vesnice, kde přistěhovalec bude celý život náplava a mezi místní nikdy nezapadne. Tady to tak není. Tak když byla příležitost, řekli jsme si, že naše rodina to musí obci nějak vrátit. Třeba tím, že budu starostka podle nejlepšího svědomí.

Ptám se, protože o umělcích se často říká, že jsou to lidé duchovna a pro praktické věci jako účty a jednání na úřadech nemají smysl.

Takhle jednoznačně se to říkat nedá. Znám hodně umělců, kteří stojí oběma nohama pevně na zemi, jinak by se neuživili. Kromě toho, člověk se s léty vyvíjí a mění pohled na svět. Já bych třeba nikdy neřekla, že mě bude tak moc bavit studovat technickou dokumentaci obecního vodovodu. A stalo se. Jinak já jsem původní profesí keramik. Práce s hlínou a u pece je občas pěkná dřina. Mě moje profese navíc naučila jednat s lidmi a počítat.

Umět počítat musí být pro starostu na vsi zřejmě vlastnost číslo jedna.

To rozhodně. Jsme poměrně malá obec. Rozpočet máme takový, jaký máme. Tak musíme umět šetřit a počítat, kde můžeme například vhodně investovat, aby se nám peníze vracely zpátky a mohly jsme je využít.

A to konkrétně.

Nám se podařilo nějaké peníze v rozpočtu ušetřit a tak jsme si řekli, že by bylo dobré je investovat. Banky jsme zavrhli. Koupili jsme byty. Pět bytů v Havlíčkově Brodě. Ty pronajímáme a peníze se tak do rozpočtu vracejí každý měsíc. Máme i odborníka, který se o byty stará, pronajímá je a jedná s nájemníky. My jsme aspoň ušetření dohadů. Vlastnili jsme chatu Hubertka. Ale ta byla prodělečná. Přenechali jsme ji myslivcům, ať se o ni starají a pronajali jsme Šejdorfský mlýn. Našli jsme provozovatele, který se o objekt stará. Má tam cateringovou firmu a vaří až 400 jídel denně pro jednu fabriku.

Co se vám v poslední době v obci povedlo a na co se chystáte letos?

Opravili jsme obecní cesty, vysadili nové stromy. Upravili náves, postavili nové autobusové čekárny. Máme vlastní vodovod. Snažíme se v obci udržet prodejnu. Patří obci, pronajímáme ji soukromníkovi. Chystáme se vybudovat vodovod do jedné z našich místních částí Skřivánek. Tamní voda je hodně nekvalitní. Chystáme se na čističku, ale to bude hodně náročná práce, myslím jak po stránce projektu, tak finančně.

Podle statistik je vaše obec hodně mladá, to nebývá všude pravidlem. Naopak starostové si stěžují, že vesnice stárne a pomalu vymírá.

Nám vymření snad nehrozí. Naše obec je skutečně hodně mladá. Máme tu 65 dětí, věkový průměr je u nás 38 let a mladé rodiny od nás neodcházejí.

Jak se vám daří je v obci udržet?

Snažíme se, aby se mladým v obci líbilo. Aby tu měli možnost bydlení, klid, aby společenský život neskomíral, což teď bohužel zarazil koronavirus. Navíc u nás každé dítě dostane při narození pět tisíc a dalších pět tisíc, když jde do školy. Podmínkou je, aby rodina měla v obci trvalý pobyt. Snažíme se, aby obec byla upravená a lidé byli spokojení. Myslíme samozřejmě i na starší generaci. K životnímu jubileu dostávají dárky. A místní to obci vracejí. Pomáhají při čištění lesa po kůrovci a mají zájem o veřejný život.

V úloze starostky jste viditelně spokojená. Existuje něco, co vás štve?

Podvodníci, kteří neustále volají, obtěžují. Nabízejí velmi výhodnou elektřinu, nabízejí že o vás napíšou pochvalný článek na nějaký web, samozřejmě za nemalé peníze. Teď se objevil nový druh podvodníků, kteří se snaží na obcích vydělat. Prezentují se jako občanské sdružení nebo organizace, vystupují i jako jednotlivci. Když po tom pátráte, tak taková firma neexistuje. Ale podvodníci pošlou na obecní úřady nesmyslné dotazy, třeba klidně na Štědrý den a žádají na ně odpovědi. Ze zákona na to mají právo, a kdyby jim obec nevyhověla v termínu, zaplatí těm podvodníkům vysoké odškodné jako pokutu. Takže musíte neustále sledovat poštu, co vám kdo posílá. Nemluvím ani o tom, kolik firem teď nabízí respirátory za výhodnou cenu, samozřejmě výhodnou pro ně a dezinfekci.