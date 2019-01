Ždírec nad Doubravou – Řeč je o městu Ždírec nad Doubravou, které je velmi aktivní ve sběru tříděného odpadu.

Vloni zvítězili v soutěži „My třídíme nejlépe", vybudovali podzemní kontejnery a teď jdou ještě dál. Letos distribuují i separační tašky. Ty mají ještě více zvýšit komfort třídění odpadů v domácnostech.

V každé sadě jsou tři kusy separačních tašek, které barevně odpovídají jednotlivým typům komodit. Jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu, jsou omyvatelné a po všech stránkách praktické. Do domácností je distribuují obce a města ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností Eko-Kom. Obě strany se z poloviny podílejí na nákladech, domácnosti je už zpravidla dostávají zdarma.

„U nás si je chodí lidé vyzvedávat na úřad. Mají nárok na jednu sadu do domácnosti zdarma. A má to velký ohlas, možná i proto, že u nás bereme třídění odpadů vážně a vedeme si v něm velmi dobře," říká starosta Jan Martinec. Dokládá to i fakt, že Ždírec se v krajské soutěži obcí ve sběru tříděného odpadu pohybuje ve své kategorii vždy mezi prvními třemi. Za loňský rok dokonce získal zlatou medaili. „Snažíme se trošku dbát i na estetiku a vybudovali jsme podzemní kontejnery na plast a papír. Přeci jen na hnízdo s kontejnery na odpad uprostřed náměstí není moc hezký pohled," dodal místostarosta Bohumír Nikl a prozradil, že v tomto trendu by město chtělo pokračovat i dál.

Tašky se nejen ve Ždírci, kde jich do domácností rozdali na 500 kusů, staly velkým hitem. Jsou vyráběny ve dvou velikostech, resp. objemech. Do těch menších se vejde 20 litrů odpadu, ty větší mají objem 40 litrů. Mají prošitá ucha, aby jejich nosnost mohla být garantována až na 10 kilogramů. Sbírá se do nich papír, plast a sklo. „Jsou vybaveny oboustranným suchým zipem, dají se různě skládat k sobě. Umožní tak domácnostem mít v třídění odpadů systém a pořádek. A hlavně jsou praktické pro odnesení vytříděného odpadu do sběrných míst," popsala výhody separačních tašek Jana Úšelová, regionální manažer Eko-Kom.

Sady separačních tašek v okrese Havlíčkův Brod do domácností distribuovali také v Havlíčkově Borové, ve Veselém Žďáru či Oudoleni.

