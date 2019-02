Sobíňov – V pořadí již 25. ročník turistického pochodu Dymáčkův memoriál se konal v sobotu 2. února v Sobíňově. Zúčastnily se ho stovky příznivců zdravého pohybu z celé republiky i zahraničí. Akci pořádá obec Sobíňov společně s Klubem českých turistů.

Když Jaroslav Jonák z Klubu českých turistů uspořádal první ročník Dymáčkova memoriálu, asi netušil, že se z toho stane tradice, která vydrží pětadvacet let a její obliba bude s přibývajícími roky ještě stoupat. „Samozřejmě mám z toho radost, že jsme vydrželi tak dlouho, kdybych říkal opak tak bych lhal,“ řekl nám s úsměvem duchovní otec celé akce, Jaroslav Jonák, aktivní celoživotní turista, jehož heslo zní: I když je krize, musí se jít dál.“ Dymáčkův memoriál má zimní a letní variantu. Koná se tedy dvakrát do roka. Jméno nese po Ladislavu Dymáčkovi sobíňovském rodáku a aktivním sportovci, který zemřel po těžké nemoci v roce 1988.

Vzhůru na túru

„Jezdím sem pravidelně už přes dvacet let, pěší turistiku mám ráda a to mi bude sedmdesát. Na začátku nás bylo pár desítek a dneska jezdí do Sobíňova stovky lidí,“ zavzpomínala jedna ze stálých účastnic Alena Beránková z Havlíčkova Brodu.

Start Dymáčkova memoriálu je každý rok v sobíňovském hostinci U Štefana. Na trať v délce od deseti do dvaceti kilometrů se vydávají turisté bez rozdílu věku, od dětí v kočárku s maminkami, po osmdesátileté seniory, kterým by ale na trati, co do rychlosti, sotva stačil i leckterý mladík. Na konci závodu čeká na účastníky vynikající drštková polévka z pravé polní kuchyně.

Kolem desáté hodiny dopoledne bylo na startovní listině přes 200 lidí, z toho asi třetina na lyžích, zbytek se vydal na trať pěšky. Přijeli sem turisté nejen z Havlíčkobrodska, ale i z Prahy, Brna, procházku zimním Podoubravím si přijela vyzkoušet i rodina z Rakouska. „Uvidíme, kolik turistů ještě dorazí. Je sice poměrně teplo, na únor až moc, ale je obleva a cesty jsou jeden led. To se špatně chodí. Letošní ročník je jubilejní. Pan Jonák nechal vyrobit speciální turistické razítko,“ sdělil za pořadatele Ondřej Starý s tím, že Jaroslava Jonáka obdivuje za to, co v obci dokázal a jak se mu podařilo Sobíňov zviditelnit. „Rád mu s organizací pochodů pomáhám. Pan Jonák nejen že začal pořádat Dymáčkův memoriál dvakrát do roka a velice úspěšně. Ale je také autorem naučné stezky, která vede kolem Sobíňova a je pro obdivovatele přírody hodně zajímavá. Tu máme už skoro patnáct let a je velmi vyhledávaná. Pan Jonák také sepsal knížku místních pověstí. Moc se čtenářům líbí. Budeme vydávat už druhý díl,“ prozradil Ondřej Starý.

Stezka pokladů

I podle starosty Sobíňova Miloše Starého si klub turistů a Jaroslav Jonák zaslouží velký obdiv a podporu. Neboť díky turistům se obec zviditelní v celorepublikovém měřítku. „Sobíňov je turisticky vyhledávaná lokalita v zimě i v létě. V létě k nám jezdí za turistikou lidé až z Rakouska. V zimě vedou lyžařské stopy ze Sobíňovska až do Nového Města na Moravě," informoval starosta a upozornil, že sobíňovská naučná stezka má jednu velkou zvláštnost. Láká hledače pokladů. „Stezka měří něco přes šest kilometrů a je velmi vyhledávaným turistickým cílem. Tato stezka se dostala dokonce do celosvětové hry geocashing. Na různých místech stezky se nacházejí takzvané kešky, které by nadšený vyznavač geocachingu neměl vynechat," zdůraznil starosta.