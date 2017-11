K Dubčekovu pomníku po letech opět míří významní hosté

Humpolec – Nejspíš nejdůstojnější vzpomínka na Alexandra Dubčeka za několik posledních let se u pomníku na okraji dálnice D1 nedaleko Humpolce uskuteční ve středu 8. listopadu.

Pomník Alexandera Dubčeka u dálniceFoto: Deník/Libor Plíhal

Účast přislíbil velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Weiss, který se tak na místě pietního setkání sejde s reprezentací humpolecké radnice, se zástupci Obce Slováků v České republice a nejspíš i s některými levicově orientovanými vysočinskými politiky.

Od tragické nehody, o níž se mimo jiné v písni Pijánovka zmiňuje skupina Tři Sestry, uplynulo letos přesně 25 let. Tehdejší přední československý politik Alexandr Dubček utrpěl při dopravní nehodě, která se stala 1. září 1992 na 88,9. km dálnice D1 u Humpolce vážná zranění, jimž 7. listopadu stejného roku podlehl.

Přitom, jakým způsobem se Dubčekova tragická smrt bude letos připomínat, nebylo dlouho nic známo. Představitelé Humpolce měli v plánu jako i v předešlých letech položit u pomníku kytici. Ještě před dvěma týdny to vypadalo, že tam zamíří osamoceně.

Původní záměr byl položit kytici k pomníku u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa 28. října. „Tak jsme to dělali v posledních letech a zřejmě to bude vypadat stejně i letos,“ říkal tehdy starosta Humpolce Jiří Kučera.

Jenže pak dostaly události spád. Významně je ovlivnily přípravy schůzky dlouholetého organizátora pietních setkání za Obec Slováků v České republice Petera Liptáka s velvyslancem Peterem Weissem, která se v Praze uskutečnila rovněž už zmíněného 28. října. „Už když jsem panu velvyslanci Weissovi telefonoval, tak projevil zájem setkání u pomníku Alexandra Dubčeka na 88. kilometru dálnice D1 uspořádat a osobně se zúčastnit. Vzápětí šlo hlavně o to najít vhodný termín, který by vyhovoval všem,“ popisoval zlomový okamžik při přípravě pietního setkání Lipták. Peter Weiss je velvyslancem Slovenské republiky v Praze od roku 2013.

Letošní setkání se tak uskuteční ve středu 8. listopadu v půl třetí odpoledne. „Pan velvyslanec Weiss má v úterý 7. listopadu, v den úmrtí Alexandra Dubčeka, program spojený s tímto výročím v Praze. Nejdřív vzpomínkové setkání u pamětní desky Alexandra Dubčeka, která je umístěna na budově bývalého Federálního shromáždění, a poté besedu ve Slovenském institutu,“ vysvětlil Lipták.

Už minulý týden navíc putovala z humpolecké radnice pozvánka na nejrůznější další důležité adresy v regionu. „Pozvánku jsme poslali například tajemnici ČSSD na Vysočině Haně Andělové, z její odpovědi vyplývá, že by se pietního setkání měl zúčastnit předseda ČSSD v kraji Petr Krčál,“ poukázal na osud jedné z pozvánek humpolecký starosta.

Na parkovišti u 88. Kilometru D1 u čerpací stanice směrem na Prahu by mohlo být ale hostů víc. „Tešíme sa na stretnutie so všetkými, ktorých meno Dubček oslovuje aj dnes,“ stojí v pozvánce, která je vypracována ve slovenštině.

Hlavně na přelomu tisíciletí se u památníku na okraji dálnice D1 nedaleko Humpolce konala reprezentativní vzpomínková setkání spojená s položením kytic a věnců. Kromě Petera Liptáka z Obce Slováků v Praze a nejvyšších představitelů humpolecké radnice dodávala setkáním na významu přítomnost tehdejšího slovenského velvyslance v Praze Ladislava Balleka, synů Alexandra Dubčeka i třeba poslance ČSSD Zdeňka Jičínského, který měl navíc regionální poslaneckou kancelář v Pelhřimově.

Poté, co v roce 2008 skončila na slovenské ambasádě v Praze diplomatická mise Ladislav Balleka a jeho nástupcem se stal Peter Brňo, zájem o pietní vzpomínky na Alexandra Dubčeka ochladl. Téměř by se dalo říct, že ta nejsilnější zůstávala díky zmíněné písni Pijánovka, v níž se zpívá „U Humpolce v příkrým kopci často bouraj politici…“. Peter Weiss, který se stal velvyslancem Slovenské republiky v Praze po Brňovi, do funkce nastoupil v roce 2013.

Před pěti lety, když od tragédie uplynulo právě dvacet let, se poprvé v pomníku nekonalo žádné společné setkání a v dalších letech zde na přelomu října a listopadu přibývaly kytice (kromě té z humpolecké radnice) ze spíše spontánních pohnutek. „Loni, když jsem se tam byl touto dobou podívat, tak tam jedna taková kytice byla, ale kdo ji položil, jsem nevěděl a ani nezjišťoval,“ vzpomněl si Jiří Kučera.