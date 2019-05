K opravě varhan v Chotěboři může pomoci jediné kliknutí

Chotěboř – Podpořit rekonstrukci památek v Česku jediným kliknutím na klávesnici počítače. To umožňuje až do 20. května soutěž pod názvem Máme vybráno. Do soutěže o cenu veřejnosti byl zařazen rovněž projekt opravy varhan v kostele sv. Jakuba v Chotěboři.

„A to opět po loňském, úspěšném roce, kdy se nám díky všem hlasům podařilo vyhrát 8 500 korun," sdělil Jakub Pikla za Spolek pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba staršího, apoštola v Chotěboři. Stačí na adrese soutěže Máme vybráno vybrat tlačítko „chci hlasovat" a svůj hlas dát projektu opravy varhan – číslu 080. Spolek pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba staršího se dlouhodobě snaží sehnat potřebnou finanční částku, která by podpořila přestavbu místních varhan. Ty se kvůli zanedbání údržby a neodborným zásahům ocitly v dezolátním stavu. Nástroj postavil v roce 1908 jako své 198. dílo kutnohorský varhanář Josef Tuček. Varhany podpořila už celá řada benefičních akcí.

Autor: Štěpánka Saadouni