K sociálnímu taxi pomůže Jeníkovu reklama

Golčův Jeníkov – Projekt Sociálního taxi se snaží už tři roky marně uvést do života nadační fond Aktivní ženy v Golčově Jeníkově. Nyní se zdá, že dochází k pozitivní změně.

Tak bude sociální taxi vypadat.Foto: archiv Kompakt

„Minulý týden jsme podepsali smlouvu s agenturou Kompakt. Agentura získá finanční prostředky od Kraje Vysočina, od města, okolních obcí a firem v regionu na nákup vozu. Vůz nám na základě smlouvy následně pronajme na šest let za symbolickou korunu ročně,“ informoval za nadační fond Aktivní ženy Petr Kotting.

Jak upřesnil, auto bude sloužit pro dopravu občanů především v odlehlých místech v okolí Golčova Jeníkova. „Provoz bude sloužit bez rozdílu věku a účelu jízdy, na rozdíl od původně plánovaného senior taxi. O dotování ceny za kilometr jízdy se teď jedná. Vůz bude možné objednat na rezervačním systému Nadačního fondu Aktivní ženy. Jsem rád, že projekt podporuje město Golčův Jeníkov a hlavně Kraj Vysočina,“ zdůraznil Kotting. Projekt podporuje i město Golčův Jeníkov.



„Naše firma Kompakt společnost s r.o. předává v posledních letech každý rok ústavům, které pečují o naše občany nějakým způsobem postižené, plus dalším ústavům, které vykonávají charitativní činnost, asi 55 automobilů po celé republice. Celkem jsme za ta léta předali těmto ústavům již 730 automobilů. Je to naše vedlejší činnost. Naši obchodní zástupci při své práci, která obnáší získávání zákazníků do našich tiskových reklamních produktů, dělají každý rok i tuto činnost. Obchodních zástupců máme kolem osmdesáti a předáme, 55 aut ročně,“ informoval Miroslav Káninský jednatel společnosti Kompakt.

Jak vysvětlil Káninský, postupuje společnost Kompakt při získávání donátorů následovně: „Obchodní zástupce má maketu vozu s nabídkou reklamní plochy a získává zákazníky, kteří chtějí pomoci postiženým. Ti mají jako bonus zajištěnou na ploše automobilu reklamu na šest let,“ vysvětlil Káninský. Cena automobilu je asi 350 tisíc korun. Než se podaří peníze na sociální automobil získat prostřednictvím reklamy, to trvá podle Káninského asi tři čtvrtě roku. „Pak nastává slavnostní předání, na které jsou firmy inzerující na vozidle pozvány a po předání děkovný dopis i s fotografií vozu, na kterém je vidět reklama té které firmy,“ upřesnil Káninský.

Podle jednatele Nadačního fondu Aktivní ženy Petra Kottinga je tento způsob jednou z mála možností, jak na takový sociální projekt opatřit peníze. "Kdybych měl naše snažení popsat, byl by to téměř tragikomický příběh," povzdechl si Petr Kotting. Problém spočívá v tom, že se fondu nedaří získat dotace na to, aby si mohl koupit vícemístný vůz, který by jeho potřebám vyhovoval.

„Problém nastane v okamžiku, kdy se máme takzvaně vejít do nějakého dotačního titulu. Odpovědné úřady vypisují jakési granty na určité téma, do kterých se vejdete, nebo ne," řekl jednatel Kotting. Projekt sociálního automobilu by řešil tolik diskutované téma dopravy z přilehlých obcí do centra Golčova Jeníkova nebo i do dalších měst, ať již za účelem návštěvy lékaře, kadeřníka nebo kulturního vyžití. Autobusová doprava je mnohdy nedostatečná, především co do časových intervalů. Projekt ale zatím marně hledal potřebnou podporu.