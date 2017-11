Kam na střední? Na Ostrov zamířila přehlídka škol

Havlíčkův Brod – Šťastnou ruku při volbě budoucího povolání by chtěl mít každý. S posledním rozhodováním o dalším studiu žákům pomohla i středeční přehlídka středních škol a učilišť v sále brodského kulturního domu Ostrov.

Prezentovaly se tu desítky středních škol a učilišť nejen z Vysočiny, ale třeba i z Pardubického kraje. Návštěvníci mohli ochutnat, co jim připravili a naservírovali studenti brodské Obchodní akademie a Hotelové školy, nechat si namíchat koktejl nebo si změřit tlak od budoucích sestřiček Střední zdravotnické školy Havlíčkův Brod. Nabídku oborů zpestřily i další ukázky dovednosti studentů od stavebních návrhů po sochařské umění.

Nechyběla ani módní přehlídka. „Kromě seriózních úvah o své budoucnosti si tak děti užijí také trochu zábavy. Přehlídky pomáhají žákům devátých tříd a také jejich rodičům v rozhodování, kam na střední školu,“ uvedl Vladimír Zelený z odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina. Maraton přehlídek středních škol 7. listopadu zavítá také do Pelhřimova, 9. listopadu do Žďáru nad Sázavou a o den později do Jihlavy.