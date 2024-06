/SEZNAM MÍST/ Lámete si hlavu, kam s použitým olejem z kuchyně? Nepatříte k těm, kteří tyto zbytky lijí do dřezů či záchodových mís? V Havlíčkově Brodě mají obyvatelé k dispozici na několika místech speciální popelnice, určené právě na tento druh odpadu a podobných kontejnerů po městě stále přibývá. Použité oleje některé firmy dále zpracovávají. Využít se dají zbytky tuků z kuchyní následně například jako palivo.

Černá popelnice s nápisem Jedlé oleje a tuky. To je místo, kam mohou obyvatelé Havlíčkova Brodu nosit použité kuchyňské oleje a jiné tuky. Zájemci je najdou jak ve sběrných dvorech, tak na několika různých místech po městě. Kontejnery najdou například v centru města u veřejných záchodů, u sportovní haly v Ledečské ulici, na několika místech na sídlištích a u čističky v Perknově.

Město nyní počet těchto speciálních popelnic navýšilo. „Nové kontejnery na použité tuky lidé najdou například ve veřejných kontejnerových stáních v Jihlavské ulici za úřadem práce, na Výšině, na Žižkově a na Sídlišti Pražská,“ vyjmenovalo město. Lidé mohou oleje přinést i do obchodního domu Lidl v Žižkově ulici.

V budoucnu se tmavé popelnice na sběr použitých tuků a olejů mají objevit i na dalších místech ve městě. „Například v Jihlavské ulici - v křižovatce s ulicí Sekaninovou, u železniční trati v Čechově ulici a v Perknově u samoobsluhy,“ popsalo plány město.

Města a obce mají povinnost umožnit lidem odevzdat použitý kuchyňský olej od ledna 2020. Najdou se stále tací, kteří si s likvidací použitých olejů a tuků hlavu nelámou a vylévají je to dřezů či toalet. „Tuk ze smažení vylitý do kanalizace je problém, ztuhne tam a nabalí se na něj další nečistoty. Kanalizace se ucpe. Čištění je drahé. I na čističce s tím máme problém,“ vysvětlil již před časem Deníku Zdeněk Zelený, vedoucí provozu čistíren odpadních vod a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

Více informací o umístění kontejnerů mohou zájemci najít na webových stránkách města v sekci Životní prostředí.

Zelený také upozornil, že do těchto sběrných kontejnerů nepatří použitý olej z motorů, jak si někteří lidé chybně myslí.

Použité kuchyňské oleje a tuky dále zpracovávají různé firmy. Surovinu dál zpracovává například firma v nedaleké Čáslavi. Po vyčištění se tuk hodí třeba jako mazací olej do strojů. Od restaurací nebo od sběrných dvorů získávají zpracovatelské firmy použitý potravinářský olej většinou za odvoz, od větších společností ho pak vykupují.

A jak správně třídit použité oleje a tuky? Po vychladnutí stačí olej přelít do plastové lahve a když je plná, stačí ji odnést do jednoho ze speciálních kontejnerů ve městě, či přímo do sběrného dvora. Olej se následně sváží, projde procesem čištění a poté je využit k průmyslovému zpracování.

Nově se z použitého stolního oleje vyrábí i palivo. Natankovat ho mohou lidé na Vysočině na dvou místech. Deník o tom před časem již informoval.