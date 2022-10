Podle místostarosty Jiřího Brože řeší chybějící veřejné záchody město už tři roky. „Pro nás je hlavní kdo se bude o WC starat, jaká bude provozní doba,“ upřesnil Brož. Jak dodal, v minulosti zajišťovaly služby veřejného WC v Jeníkově restaurace.

„Jednomu majiteli jsme za to platili, ale on to nakonec odmítl,“ dodal místostarosta. Jak vypadají toalety po návštěvě až tisícovky hostů denně popsal Deníku majitel jedné restaurace v Jeníkově. Jméno si nepřál zveřejnit ale Deník ho zná. „Všude strašná špína. Rozbité dveře, zničené zařízení. Lidé jsou čuňata. Kradli mýdlo a toaletní papír, byli hrubí. To se nedá vydržet,“ prohlásil restauratér.

Všechno jinak v Libici: starosta Venhauer získal jednoznačně nejvíc hlasů

Podle místostarosty Brože se jako ideální ukázalo pro Jeníkov WC samoúdržbové, kvůli nákladům na mzdy. Nerozbitné, neodcizitelné, přístupné čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. „Hledali jsme místo a nakonec jsme ho našli v lokalitě V Zahradách,“ upřesnil Brož.

Jen přípojka pro moderní WC přijde město na víc než dva miliony. Ale výsledek podle Brože stojí za to. „Toaleta je vybavena nejmodernějšími technologiemi. Zaručují bezpečí a dezinfekci po každém použití. Je tam mycí systém s vysokotlakými tryskami. Ten umývá a suší mísy a myje podlahu po každém použití. Je tam automatický bezdotykový dávkovač vody, mýdla a horkého vzduchu,“ popsal toaletu místostarosta Brož s tím, že město má i dodavatele. Firmu která se na sociální zařízení specializuje.