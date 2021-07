Ano v obci Kámen byli první v okrese, kteří se rozhodli, že budou žít žít ve stínu obřích vrtulí. Od té doby uplynulo již celých 14 let a pohled na monstrum 108 metrů vysoké za vsí už nikoho nepřekvapí. Ojedinělá akce přilákala desítky zvědavých diváků. „Je to lepší než televize,“ nechal se slyšet tehdy malý Dominik Kadlec z Kámene.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

O stavbě elektrárny rozhodlo zastupitelstvo. „ Co to přinese, ukáže čas,“ konstatoval tehdy zdrženlivě starosta obce Kámen Václav Bárta.

A čas ukázal. Podle současného starosty Petra Pipka to nebylo špatné rozhodnutí. „Sice nejdřív si někteří lidé stěžovali. Psali petici, že elektrárna je nesmysl. Že hyzdí obec a bude plašit zvěř. Ale pak si zvykli. Zpočátku z vrtulí v zimě létal na silnici led. Ale to je už v pořádku,“ konstatoval. Dneska už lidé přítomnost vrtule skoro nevnímají. „Nevadí mi to,“ poznamenala sedmačtyřicetiletá Soňa Valová. Podle jejího názoru vrtule obci nijak neškodí. „Obec Kámen je pěkná. Je to klid a jsem tu spokojená,“ zdůraznila. Vrtule si už nevšímá ani Jitka Kadlecová z místního hostince. Nemá na to čas.

Když se elektrárna stavěla, měl bývalý starosta Václav Bárta obavy, zda firma Wind Finance které monstrum patří, dodrží slovo a bude stavbu elektrárny obci finančně kompenzovat. Nicméně zatím je všechno v pořádku. „Od majitelů elektrárny dostává obec každý rok do rozpočtu 75 tisíc. Není to sice moc, ale ty peníze se hodí. Investujeme je do platby za odpad a vodu,“ upřesnil starosta Pipek.

Bohužel elektrárna za dobu své existence nepřilákala jen fotografy a zvědavce, kteří si ji prohlížejí zblízka, ale také jednoho sebevraha. Před sedmi lety si na jaře volně přístupné okolí elektrárny vyhlédl šestatřicetiletý muž z okolí Světlé nad Sázavou k dobrovolnému odchodu ze života. U elektrárny se zastřelil.

Kámen

První písemná zmínka: 1591

Počet obyvatel: 388

Tip na výlet

Muzeum Jaroslava Foglara

Unikátní muzeum věnované spisovateli Jaroslavu Foglarovi a jeho románům.Zdroj: Deník/Veronika Hošková

Necelých třicet kilometrů od obce Kámen mohou zájemci navštívit hrad v Ledči nad Sázavou. V roce 2017 při příležitosti 110. výročí narození Jaroslava Foglara zde bylo otevřeno muzeum, které mapuje život a dílo tohoto spisovatele a propagátora skautingu. Celkem osm místností zdobí stovky ilustrací pana Tesleviče včetně velkoformátových tapet navozujících atmosféru skutečných Stínadel. Průchody, tajemná zákoutí a vše co k nim patří. Nechybí ani sbírka Ježků v kleci v originální vitríně. V muzeu je možnost vyfotit se s Rychlými šípy v životní velikosti, podívat se na kompletní tábor Hochů od Bobří řeky a seznámit se s mnoha zajímavostmi z osobního života pana Foglara.

Chráněná krajinná oblast Železné hory

Asi dvanáct kilometrů od obce najdou milovníci přírody chráněnou krajinnou oblast Železné hory. Až do keltské doby spadá historie dnešní chráněné krajinné oblasti Železné hory. Má rozlohu skoro tři sta kilometrů čtverečních. V roce 1991 byla za účelem ochrany nejcennější části Železných hor založena chráněná krajinná oblast. Nejvyššími vrcholy je Vestec a Spálava. Oblast se rozkládá kolem Chotěboře a Ždírce nad Doubravou, táhne se dále na sever k Chrudimi a pokračuje také za Seč k Ronovu nad Doubravou. Neobyčejným útvarem území je zlomový hřeben s četnými vrcholy a roklemi táhnoucí se od Ždírce nad Doubravou do Podhořan. Největšími a nejkrásnějšími roklemi jsou Lovětínská a Hedvíkovská. Mezi Bílkem a Chotěboří se rozkládá skalnaté údolí řeky Doubravy. Turisté se do oblasti mohou vydat díky šesti naučným stezkám.

Zřícenina hradu Ronovec

U zříceniny hradu Ronovec.Zdroj: Deník/Jaroslav LoskotZhruba sedmnáct kilometrů od obce Kámen najdou výletníci oblíbené místo turistů – zříceninu hradu Ronovec. Hrad se nachází na odbočce ze žluté turistické značky mezi Chotěboří a Havlíčkovým Brodem poblíž obce Břevnice. Kamenný hrad Ronovec byl postaven kolem roku 1262 Smilem z Lichtemburka. Původní název byl Sommerburg, tedy letní hrad. Po husitských válkách nebyl hrad již obydlen a začal rychle chátrat. V roce 1544 je již uváděn jako pustý. K samotné zkáze hradu dopomohla i pověst o hradním pokladu, díky čemuž byl rozkopán. Na hradě se nachází pamětní deska Josefa Čapka, rodáka a zakladatele muzea v Dolní Krupé. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka.