Ve čtvrtek 11. července je vidět, že ze starého mostu na silnici první třídy číslo 38 nezbylo už prakticky nic a na jeho místě se objevuje už těleso mostu nového. Ovšem řidiči se musejí smířit s dopravním omezením. Po silnici se dá projet vždy jen jedním směrem pod dohledem semaforů. Jedna dlouhá kolona osobních aut a kamionů stojí z kopce dolů od Kámene na Brod, druhá ve směru opačném.

„Dneska to ještě jde, někdy ta kolona stojí přes kopec skoro až do vsi,“ říká Dana Valentová, která mezi obcí Kámen a Havlíčkovým Brodem cestuje pravidelně. Jak dodává, musí se smířit s tím, že autobus od Brodu někdy nepřijede přesně. „Další kolona je u Skuhrova. Tam stojí i tam,“ dodává. Na některých zastávkách autobus nestaví kvůli rekonstrukci silnice vůbec. Například na zastávce na rozcestí směrem do Tisu, změnila se i zastávka Tis Kněz a zastávka Kámen. Autobus staví jen v obci.