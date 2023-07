Obyvatelstvo Vysočiny stárne. Hospic je třeba jako sůl. To si myslí ředitelka Domova pro seniory Husova v Havlíčkově Brodě. „Konkrétně náš domov poskytuje klientům sice paliativní péči až do konce, ale zařízení není nafukovací. Řada důchodců se do domova vůbec nedostane. Onemocní a umírají v nemocnici, protože se o ně nemá kdo starat. Hospic je určitě potřeba,“ zdůraznila ředitelka.

Otevření hospice vítají i lidé, kteří pečují o svoje nemocné doma. „Taková péče je náročná psychicky i fyzicky. Náš nedávný průzkum ukázal, že až osmasedmdesát procent pečujících je na péči o seniora samo. A to několik let. Během péče o blízkého dochází k zatížení blízkých vztahů pečujících,“ konstatovala Tereza Brunerová ze společnosti Sue Ryder, Neztratit se ve stáří. Hospic je v takovém případě pro pečující východiskem s pocitem, že o jejich blízkého je dobře postaráno.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Dana Kratochvílová již čtvrtý rok pomáhá své matce s péčí o nemocného otce, kterému je skoro devadesát let. Matka je sice o deset let mladší než otec, ale i ona má zdravotní problémy a zdravotní stav otce se zhoršuje. „Hospic by pro nás byl v nejhorším případě řešením, i když bych si to možná vyčítala,“ připouští pečovatelka s tím, že otec si přeje zemřít doma.

Snaha otevřít na Vysočině kamenný hospic trvá podle brodského lékaře a poslance Víta Kaňkovského už osm let. S myšlenkou přišel jako první spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, který také bude zařízení provozovat. Rozhodla o tom rada kraje.

Zdroj: Youtube

Spolek byl jediný, kdo měl o provoz zařízení zájem a podal přihlášku. „Protože spolku se nepodařilo získat na stavbu prostředky, projekt převzal Kraj Vysočina. Zajistil jak povolení, tak státní dotaci i s finanční spoluúčastí," upřesnil hejtman Vítězslav Schrek.

Město Havlíčkův Brod věnovalo pozemek. „V kamenném lůžkovém hospici pečují zdravotníci a sociální pracovníci o nevyléčitelně nemocné a umírající, kteří nemohou zůstat doma, ale nechtějí do nemocnice. Péči a podporu hospic nabízí i rodinám umírajících,“ vysvětlila poslání zařízení Ludmila Novotná, předsedkyně spolku. V současné době pečuje na Vysočině o umírající třeba domácí hospic v Novém Městě na Moravě a Velkém Meziříčí.

Podmínky přijetí klienta do hospice:

- nevyléčitelné onemocnění v terminálním (závěrečném) stadiu, kdy byla ukončena aktivní léčba

- nutné doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře a lékařská zpráva, že nemocný trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu

- ošetřující lékař musí konstatovat, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení a není možné pečovat o nemocného doma

- pacient musí souhlasit

- platby za pobyt se skládají z platby od pojišťoven, darů, dotací, příspěvků na péči a příspěvků od rodin

- výši platby od klienta si stanoví zařízení, podle příjmu klienta, v průměru 350 až 400 korun na den v sociální tísni lze poplatek prominout

- prioritou léčby v hospici je kvalita života, nikoliv jeho prodloužení nebo záchrana za každou cenu

Lůžkový hospic buduje za nemocnicí havlíčkobrodská stavební firma. Pozemek na hospic má skoro šest tisíc čtverečních metrů. V současné době už stojí hrubá stavba. „Od Ministerstva zdravotnictví jsme už obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu hospice ve výši téměř osmačtyřicet milionů korun,“ upřesnila mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Brodský hospic:

- rozloha: 5700 metrů čtverečních

- v hospici bude: 18 lůžek pro dospělé, dvě pro děti

- provoz: 30 zaměstnanců

- finanční zdroje: zdravotní pojišťovny, klienti, Kraj Vysočina

- první klienti: 2024

Stavba lůžkového hospice byla zahájena loni koncem října. Práce na objektu přijdou na 76 milionů korun. Hospic nabídne kapacitu 18 lůžek pro dospělé klienty a dva pokoje pro děti. Zázemí tam najdou i rodinní příslušníci.