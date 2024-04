Obyvatelé Pohledu už toho měli dost. Auta naložená kamenivem, která se řítila klikatou silnicí a ohrožovala bezpečnost chodců i řidičů. Takový obrázek měli už několik let před očima lidé v ulici Nad Tratí a dalších ulicích blízko pohledského kamenolomu. Podle názoru Luboše Čermáka, který se s auty z lomu několikrát cestou přes Pohled potkal, by si někteří řidiči zasloužili pořádnou pokutu. „Auto plné kamení, co se žene kolem vás, je skoro jako tank. Když se mu dostanete do cesty, tak vás převálcuje,“ prohlásil. To si myslí i Dana Němcová. „Těch aut z lomu jezdilo opravdu hodně, člověk měl strach přejít silnici, ale teď je jich nějak méně,“ dodala.