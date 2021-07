Rodiče z Kamene mohou s klidem chodit do práce. Dětská skupina je skoro totéž jako tradiční školka, jen s volnějším režimem. „Já jsem v Kamínku od začátku. Před tím jsem pracovala na Charitě. Doplnila jsem si vzdělání, stejně jako moje kolegyně a je ze mě učitelka v mateřské škole,“ vysvětluje Valová. Na hřišti otvírá dětem dřevěné domečky, kde mají schované hračky.

Skupina je určená dětem od dvou do šesti let a rodiče platí pouze stravu. „Maminky oslovily zastupitelstvo že nemají kam dát děti. Školky v okolí měly stále plno. Vedení obce vyhovělo. Vznikl projekt, který vyšel. Byli jsme tehdy na okrese první,“ vzpomíná Valová. Dětská skupina je financovaná převážně z evropských dotací. Částečně se podílí i obec. „Moc se mi tu líbí,“ pochvaluje si blonďatá Anička, která se před chvílí chlubila obrázkem na téma moře. Kapacita zařízení je 12 dětí. Stará se o ně vedoucí skupiny a vychovatelka. Každý den připravují pro děti program. "Kamínek je jedna z věcí, která se v obci skutečně povedla," zdůrazňuje starosta Petr Pipek.

Skupina Kamínek je určená především dětem z Kamene a okolních obcí „Například Jiříkova, Proseče, Skuhrova, Sedletína, a podobně," říká Valová. V přízemní budově Kamínku je herna, jídelna a místnost na spaní. Před budovou mají děti hřiště, bazén a louku. Kousek za obcí je les. Ideální místo na procházky. Každé dítě se při příchodu do Kamínku musí přihlásit. K tomu skupina využívá moderní NFC čipy. Děti přiloží plastový čip k displeji telefonu, který automaticky zaregistruje, že dítě dorazilo, tak se o něj rodiče nemusí bát. Kamínek také dbá o to, aby do programu skupiny byli zapojeni rodiče. Pravidelně pořádá různé akce.

Jenže na konci února 2022 dětským skupinám končí financování z evropských peněz a poslanci hledají kompromis, co dál. „Řešením je prý změnit naši skupinu na klasickou školku. Tak velká změna by to nebyla. Jen bychom měli jistá omezení. Nemohli bychom přijímat děti z jiných obcí, jako teď, třeba ze Skuhrova.Jen z Kamene a místních částí,“ upřesňuje Valová.