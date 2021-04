Jak dlouho jste starostou?

První volební období. Zajímavé je, že po komunálních volbách u nás byli starostou a místostarostou úplně jiní lidé. Já byl jen zastupitel. Oba ale nakonec na funkce rezignovali. V té době se zrovna připravovala stavba čističky a kanalizace. Bylo to hodně hektické a náročné období. Šlo o to, abychom nepřišli o dotaci.

S jakými plány jste vstupoval do úřadu a co se z toho splnilo?

Já nastoupil do funkce už s tím, že kanalizace a čistička je u nás akce číslo jedna. Dokonce jsme na toto téma udělali v obci referendum a vesnice se rozdělila na dva tábory. Nakonec jsme se do čističky pustili a myslím, že je to dobře. Každý rok totiž ceny takových staveb rostou a každým rokem se malým obcím snižují šance získat dotace. Přitom každá obec musí do budoucna nějakou čističku mít. U nás čistička i kanalizace přišla na 33 milionů korun. Dotace byla 22 milionů, zbytek vyřeší obec úvěrem.

Co je pro vás nejdůležitější akcí letošního roku?

Čističku dokončíme letos. Pak musíme nechat opravit komunikace po stavbě. Další důležitou akcí jsou pro nás stavební parcely. Rádi bychom aby se v obci zabydlely mladé rodiny. Máme aktuálně čtyři nové parcely. O jejich prodeji a ceně rozhodnou zastupitelé. Zájemců je hodně mnohem víc než máme parcel. Pak plánujeme ještě další pozemky.

S čím se potýkáte a co vám dělá největší starost?

Tak určitě narůstající administrativa. Pořád přibývá. Stejně tak se množí různé zákony, Každý úřední dokument je potřeba prostudovat pořádně, jinak vám hrozí sankce. Starosta ve městě má k ruce úředníky. Já jsem neuvolněný, místostarosta také. Úřadujeme po večerech, o víkendech. Obávám se, že do budoucna už nebude možné, aby obce, bez ohledu na velikost, měly neuvolněného starostu, protože by ten nápor úkolů těžko zvládl. Řešením bude zřejmě uvolněný starosta, který se stane zároveň i obecním zaměstnancem, který se postará o údržbu obecního majetku, poseče trávu v zimě uklidí sníh.