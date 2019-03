Jaká jsou pravidla pro připojení, informovali obyvatele Dobré starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS), technický náměstek akciové společnosti Vodovody a kanalizace VaK a jednatel Roam Štěpánek z firmy Stavak, která prováděla zemní práce. „Připojení jednotlivých nemovitostí si zajistí sami vlastníci. Zájemcům, kteří se chtěli připojit od začátku a podali žádost v termínu, radnice nechala zpracovat projekt přípojek na náklady města. Nicméně se ukázalo, že zájem je velký. Další majitelé nemovitostí se hlásili ještě po termínu. Proto zastupitelé rozhodli, že projekty přípojek zaplatí město všem,“ konstatoval starosta Kamarád.

Samotnou stavbu přípojek na hlavní kanalizaci si obyvatelé obce zajistí a zaplatí sami. Podle starosty to bude záležet na nich, jestli to bude vlastními silami nebo s pomocí firmy, která hlavní kanalizaci stavěla. Podle technického náměstka VaK Vladimíra Matějky ale musí celý systém přípojky nakonec odsouhlasit a zkontrolovat odborník.

Náročné investici do kanalizací v místních částech se město Přibyslav nemůže podle starosty vyhnout. „Odkanalizování takovýchto místních částí, jež má každá téměř dvě stě obyvatel, je dnes už téměř zákonná nutnost a je to základní předpoklad pro rozvoj místních částí. Věřím tedy, že se podaří celé dílo v letošním roce řádně dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Je to jeden z hlavních úkolů naší samosprávy v roce 2019,“ zdůraznil starosta.