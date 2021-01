Obec vedete už dlouho. Neměl jste někdy chuť všeho nechat?

Měl a dokonce několikrát. Naposledy před dvěma lety. Dokonce jsem přemýšlel, komu bych úřad předal. Jenže se ukázalo, že žádného nástupce nemám. Tak jsem se musel sebrat a pustit se do práce znova tak jako jsem to dělal od začátku. Pomohlo mi hodně i zastupitelstvo. Někteří lidé se vyměnili a přinesli nový pohled na obecní samosprávu a nové názory. Práce mě baví dál, na 90 procent určitě. Vím ale, že i když se budu snažit sebe víc, všem se nezavděčím.

Říkáte, že jste nástupce těžko hledal, ale nenašel. Jeden váš kolega v takové chvíli vtipkoval, že když se v obci volí starosta, zastupitelé se o funkci přímo perou – já to nechci, ber to ty

Velký zájem o práci starosty na vesnici skutečně není. Dneska si už neumím představit, že při dnešních nárocích bych předal úřad někomu, kdo nemá s obecní samosprávou skoro žádnou zkušenost. Dneska ani na vesnici nemůžete být starostou ze dne na den. Nároky stoupají. Starosta musí umět pracovat s počítačem, vyznat se v zákonech, ale také být technicky zdatný. V zimě prohrnout silnici, v létě posekat trávu. Navíc Maleč má vlastní obecní dílnu, o kterou se také musíme starat.

Už druhý rok trvá u nás výjimečný stav, jak se covid podepsal na vaší obci, hlavně na rozpočtu?

Covid nám s rozpočtem pořádně zamíchal. Přijdeme asi o milion korun. Loni to ještě šlo. Dostali jsme kompenzace od státu, ale z letošního roku mám strach. Loni jsme naštěstí zvládli, co se dalo. Už deset let plánuje obecní úřad v Malči nové parcely pro rodiny. Máme jich deset, půlka už je prodaná. Inženýrské sítě přišly obec na 11 milionů. Parcely prodáváme za 490 korun čtvereční metr. Jinak když je řeč o koronaviru, tak je potřeba zmínit další dopady. Nejen rozpočtové. Státní úředníci pracují z domu. Vyřízení dokumentů a žádostí trvá týdny a měsíce. V Malči skončil společenský a kulturní život. Obecní poštu máme zahlcenou e-maily od různých institucí jak se chovat v době koronaviru. Každá je zazipovaná a má dvacet příloh. A to nemluvím o různých firmách, které nás bombardují a nabízejí ke koupi dezinfekci, roušky a respirátory. Někdo je na tom kvůli koronaviru špatně, jinému se i v době takové krize viditelně daří. Takže si říkám, kdy to skončí.

Jaké akce plánujete letos? Budete muset hodně škrtat?

Letos chystáme projektovou dokumentaci na kanalizaci. Ta akce bude hodně drahá, nejméně 45 milionů to bude stát. Jenže bez dotace si to nemůžeme dovolit. Takže doufáme, že stát neseškrtá dotace a dá nám 70 procent. Když nebude dotace, nebude kanalizace. Letos se ale naši hasiči už dočkají nového auta. Je to CAS 20. Stará cisterna už jim dosloužila a výjezdů je pořád víc. Auto stojí miliony. Dotaci jsme dostali od Hasičského záchranného sboru, o další žádáme Kraj Vysočina.

Když se ohlédnete zpátky a řeknete si, na tohle mohu být hrdý, co to bude?

Tak rozhodně mě těší, že se nám podařilo udržet v obci základní školu. Nechali jsme ji zateplit, vyměnit topení. V obci jsou konečně pořádné chodníky. Došlo na parcely. Máme tu svoje zdravotní středisko. Ordinuje u nás praktická lékařka, dokonce tu máme i svého zubaře.