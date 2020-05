Její vyzdvihnutí ze země bylo spojené s rekonstrukcí celého náměstí. „To probíhalo od jara do podzimu loňského roku,“ připomněl místostarosta Chotěboře David Šafránek. Voda se do kašny vrátila tento týden.

Pod zem se dostala v rámci úpravy náměstí v padesátých letech minulého století. „Tehdy se náměstí předělávalo do takové parkové podoby. Přesný důvod zakopání kašny nevím, ale zřejmě se jim tam nehodila. Sloužila spíš jako taková malá požární nádrž,“ zavzpomínal vedoucí chotěbořského muzea Michal Rozhoň.

„Ještě za války byla normálně vystouplá. Navíc mívala i takovou stříšku,“ přiblížil Rozhoň.

Zastřešení sice už mít nebude, ale oživí ji drobné vychytávky. „Postupně budeme zkoušet různé vodní režimy a světelné efekty. Má pod sebou takovou malou strojovnu a efekty je možné různě programovat. V časech, kdy bývá náměstí plné, by měla stříkat víc a zajímavěji,“ prozradil Šafránek.

Celá akce vyšla na šest milionů korun. „Kašnu jsme nechali odborně zrestaurovat a myslím, že to rozhodně stálo za to. Věříme, že to bude zajímavý prvek, který spolu s chystanou výměnou mobiliáře dále zvýší kvalitu našeho náměstí,“ pochvaloval si Šafránek.