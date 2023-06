„Jsem brodský rodák a na škole jsem působil pětatřicet let. Ve městě mne zná dost lidí. Současní i bývalí studenti a jejich rodiče, kamarádi, sousedé a mnoho dalších. Leckoho z nich může napadnout, jestli ten vyhozený, který posílá nahé fotky malým holčičkám, vysvléká je ze svetříků a vzrušeně nad nimi funí, nejsem náhodou já. Jsem z toho na nervy, teď abych chodil kanálama nebo se někam hodně daleko odstěhoval,“ napsal Deníku jeden z kantorů Jaroslav Šorčík, který odchází do důchodu.

Cítím se jako oběť, říká vyhozený učitel z Gymnázia v Havlíčkově Brodě

Mimo jiné mu vadí, že nezveřejněním jmen učitelů, kteří měli s chováním vůči studentkám problémy a museli na škole nedobrovolně skončit, je sice chráněna jejich čest, ale nenávratně je tím poškozena ta jeho, potažmo ostatních kantorů. „Jsem učitelem téže školy a letos předčasně končím. Na rozdíl od lidí, o nichž píšete, ale odcházím z vlastní vůle a v dobrém,“ zmínil Šorčík.

Plivanec na naši práci

„Chránit jména propuštěných učitelů je jistě v pořádku. Zveřejnění jejich jmen by ničemu nepomohlo, to není cesta správným směrem. Zkuste se ale vžít do role ostatních kantorů. Cítím se celou kauzou zhnusený. Je to plivanec na naši práci,“ reagoval ředitel školy Hynek Bouchal, kterého celá kauza zastihla na studijním pobytu v zahraničí.

„Podle mého názoru to není náhoda. Anonym, který to vše vynesl na veřejnost, s tím mohl počítat. Ono se ze zahraničí na podobné věci poměrně obtížně reaguje, protože nejste v osobním kontaktu se sborem. Navíc jsme to řešili už v půlce dubna. Na co tedy dotyčný anonym čekal?“ klade si otázky ředitel.

Výše popsanou reakci jeho kolegy chápe. „Odchází do důchodu poté, co jako kantor odvedl velmi solidní práci, a tím, co se teď děje, se pochopitelně cítí znechucen,“ vyjádřil se ředitel školy Bouchal.

Nevhodné fotky a pohledy

Škola během loňského a letošního roku rozvázala pracovní poměr se dvěma kantory, kteří měli mít dvojsmyslné narážky na některé studentky. Některým dívkám bylo teprve třináct let. Rodiče upozorňovali například na nevhodné fotografie na sociálních sítích či upřené pohledy kantorů ke studentkám. Vedení školy ve spolupráci s třídní učitelkou a školní psycholožkou uznalo, že některé podněty rodičů byly opodstatněné, a s problémovými učiteli ukončilo pracovní poměr dohodou.

Podle psycholožky Kateřiny Lemberkové škola postupovala velmi rázně až odvážně hned, jak se o problémech dozvěděla. „Chtěl bych, aby bylo zdůrazněno, že podporuji našeho ředitele a jeho postup pokládám za správný. Kolega si totiž o padáka už dlouhodobě koledoval,“ je přesvědčený Jaroslav Šorčík, který jde do důchodu za tři týdny.

Celá kauza tím ale nekončí, protože podnět dostala i policie, která už celou věc prošetřuje.