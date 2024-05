/VIDEO/ Vypadá jako trafika, jmenuje se Trafika, ale není to trafika. Řeč je o nové kavárně ve Světlé nad Sázavou. Svým názvem i umístěním může některé lidi mást.

Originální kavárna ve Světlé nad Sázavou | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Místní už to znají a nedají se nachytat, ale pro turistu neznalého věci je to někdy překvapení, když až při pohledu do okénka Trafiky na náměstí zjistí, že mu tady nikdo neprodá cigarety a noviny. Ale zato čerstvou vafli, domácí limonádu nebo kávu. „A stává se to docela často, že se někdo cizí splete. Je to vtipné,“ usmívá se za okénkem obsluha kavárny Monika Svobodová.

Jak říká, vždycky chtěla pracovat v kavárně. Sen se jí nakonec splnil v nevšední kavárně manželů Práškových. Kavárna na míru na náměstí ve Světlé nad Sázavou má svoje výhody. „Ve velké kavárně bych se naběhala, tady mám všechno na dosah. Stačí se otočit,“ dodává usměvavá slečna.

Myslivecké slavnosti lákají do zámku ve Světlé nad Sázavou na trofeje i zábavu

Kavárna je otevřená denně a místní si na ni zvykli natolik, že sem někteří chodí pravidelně. Děje se tak i v době návštěvy Deníku, kdy je nevlídno a prší. „Já sem chodím často na vafli a kafe. Kavárna se mi líbí, stejně jako obsluha,“ pochvaluje si Věra Koudelková.

Stavba na nově opraveném náměstí Trčků z Lípy patří městu. Byla součástí projektu na revitalizaci a měla být podle místostarosty Tomáše Roseckého původně opravdu trafika. Na starém náměstí poblíž kostela svatého Václava stál léta totiž jen obyčejný dřevěný novinový stánek, jakých byly dřív v každém městě desítky.

Ulička jako v Itálii. Světlá vylepšuje pěší zónu za desítky milionů, podívejte

Když proměna náměstí ve Světlé začala, byla stará trafika dočasně přestěhovaná na ulici Sázavská. Po revitalizaci radní počítali s tím, že se trafika přestěhuje do nových prostor zděného domečku. Jenže se tak nestalo. Majitel neprojevil zájem. „Tak jsme se rozhodli objekt pronajmout. Ozvalo se několik zájemců, nakonec jsme vybrali Jiřího Práška. Ten se rozhodl provozovat na náměstí kavárnu i s názvem Trafika. Dobrý nápad. Myslím, že jsme neudělali chybu. Mám okna na náměstí a když se podívám ven, pokaždé u kavárny někdo je,“ řekl Deníku místostarosta.