„Je úplně jedno, jestli chce někdo dobrovolničit každý týden, nebo jen jednou za čas. Dokonce nezáleží ani na tom, jestli přijde s jasnou vizí, co by chtěl dělat, nebo jen touhou pomáhat. Vždy najdeme cestu, protože každý dobrovolník je důležitý,“ řekla Helena Štěpánková, koordinátorka Dobrovolnického centra v regionu Humpolec a Světlá nad Sázavou.

Nejvíce dobrovolníků hlásí na Pelhřimovsku, a to téměř dvě stě. „Velmi se nám osvědčila spolupráce s domovem pro seniory. Tam máme, co se počtu týče, nejvíce dobrovolníků. Nejvíce dobrovolnických hodin ale evidujeme v klubu Zvoneček, kam dochází dvě starší dámy a tráví tam skutečně hodně času,“ sdělil koordinátor Dobrovolnického centra v regionu Pelhřimov Michal Novák.

„Oblíbené jsou ale i přednášky. Pořádáme je v městské knihovně, ale snažíme se je rozšířit i na další místa,“ pověděl Novák. To potvrzuje i Helena Štěpánková. „I u nás je o ně zájem. Všimli jsme si, že klienti z domovů důchodců mají moc rádi cestovatelské přednášky. Teď zrovna jedna studentka gymplu chystá povídání o Dubaji. Byla tam na dovolené, má spoustu fotek a důchodci se na ně rádi podívají, protože je to pro ně jinak nedosažitelný svět,“ podotkla Štěpánková.

Babičky prý ale mají zájem i o módu. „Momentálně sháním studentku, která by jim řekla, co se teď nosí. Ačkoliv se to nezdá, pořád je to velmi zajímá. Naopak pro pány hledám někoho, kdo by jim přiblížil moderní technologie, jako jsou mobily, počítače ale i obyčejný elektrický kartáček,“ upřesnila Štěpánková.

„Zkrátka každá činnost je skvělá a udělá někomu radost. U seniorů se nám teď osvědčila canisterapie. Do domova dochází dobrovolnice s pejskem a je tam hodně oblíbená,“ vyzdvihl Novák.

Je jí Michaela Chábová z Černova v Pelhřimovsku. „Už během studia jsem ve volném čase pomáhala s vedením dětí a jejich přípravou na ekologicko-biologickou olympiádu. Oficiálně jsem se ale dobrovolníkem stala v květnu 2018, kdy jsem složila canisterapeutické zkoušky s mými psy a zjistila, že pelhřimovské dobrovolnické centrum shání dobrovolníky,“ přiblížila své začátky mladá žena.

Výčet jejích dobrovolnických aktivit je poměrně pestrý. „Konkrétně dělám canisterapii s mými třemi dospělými psy, klienty Fokusu učím hrát na kytaru a letos jsem začala jednoho klienta učit vařit a péct. Zúčastňuji se ale i jednorázových akcí,“ prozradila Chábová.

„Babičky a dědečkové jsou úžasní a vždy, když nás vidí, celí jen září. To je pro mě největší odměna,“ svěřila se držitelka ceny Křesadlo. „Měli bychom si uvědomit, že spoustu z těch lidí v domovech pro seniory bojovala za svobodu a i díky nim dnes můžeme jet kdykoliv a kamkoliv. Každý z nás si může udělat čas a alespoň trochu jim to vrátit,“ dodala.

Dobrovolnická centra v roce 2019:



Havlíčkobrodsko a Chotěbořsko

92 dobrovolníků2 676 dobrovolnických hodin



Humpolecko a Světelsko

92 dobrovolníků

1 949 dobrovolnických hodin



Pelhřimovsko

194 dobrovolníků

7 563 dobrovolnických hodin



Hlinecko



110 dobrovolníků

2 076 dobrovolnických hodin

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, komu už bylo patnáct let a aktuálně proti němu není vedeno trestní stíhání. Pak už jen stačí kontaktovat koordinátora dobrovolnického centra v daném regionu a začít rozdávat dobro.

Dobré duše mohou docházet do domovů důchodců, léčeben dlouhodobě nemocných, dětských domovů, dětských a mateřských center, knihoven, útulků pro zvířata nebo třeba nejrůznějších ekologických organizací.

„Nejméně dobrovolníků je v produktivním věku, protože dost lidí je pracovně vytížených. Naopak nejvíce dobrovolníků je mezi seniory a studenty. U studentů to bývá buď na kratší dobu nebo jednorázové akce, protože se jim mění rozvrhy. Oproti tomu senioři už mají denní rozvrh ustálený, tak mohou docházet každý týden ve stejný čas a na stejné místo,“ informoval Novák.

Dobrovolníků podle koordinátorů není nikdy dost. „Domnívám se, že je spoustu lidí, kteří mají odpoledne čas a chtěli by ho zužitkovat. Jen třeba o dobrovolnictví nevědí. Uvítáme opravdu kohokoliv. Kreativitě se meze nekladou a žádný nápad není špatně,“ zdůraznila Štěpánková.

Výhodou dobrovolnictví je i propojování generací. „Rozhodně si mají co dát. Půlhodinka týdne je pro nás téměř nic, ale věřím tomu, že pro babičku nebo dědečka v domově nebo na LDNce je to něco, z čeho bude čerpat ještě dlouho. Byť se to nezdá, tak senioři bývají často velmi osamělí, protože rodiny je nenavštěvují. V tom spatřuji smysl a kdyby se našel dobrovolník, který by chodil pravidelně do takovýchto organizací, bylo by to naprosto dokonalé,“ uzavřela s úsměvem Štěpánková.