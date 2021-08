/FOTO/ Kde leží střed republiky? No přece u nás, říkají hrdě už čtrnáct let obyvatelé Číhoště na Havlíčkobrodsku.

Obec Číhošť léto 2021 | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Myšlenka najít střed republiky se zrodila už po rozdělení Československa v lednu 1993 při vytyčování hranic. Pak to chtělo už jen pár chytrých hlav a spoustu složitých rovnic. „Chtěli jsme zaměřit střed republiky a vyšlo to k nám. Jednali jsme s krajem Vysočina. Představa hejtmana byla, že na tom místě bude pozemek ve tvaru republiky. A nahoře u vodárny měla stát rozhledna, ze které by bylo vidět široko daleko. Pokud je pěkné počasí, dají se odsud spatřit například i Krkonoše,“ komentoval tehdy okolnosti stanovení středu republiky bývalý číhošťský starosta Josef Cihlář.