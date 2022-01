Eliška Kubátová žije v Brodě více než šedesát let. Chválí městský park. „Je nádherný. Nevím v okolí o městě, které by mělo něco podobného. Zajímavý je i hřbitov svatého Vojtěcha. Byl zchátralý, scházeli se tam vandráci. Člověk se tam bál i ve dne. Co ho město nechalo upravit, je to úžasně mystické místo,“ prohlásila. Naopak Tomáš Holenda není spokojený s bezpečností dětského hřiště u Billy, kde děti a rodiče obtěžují nepřizpůsobiví.