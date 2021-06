Pondělní odběr byl předsezónní, první klasický sezonní hygieniky čeká až 28. června. „Poté je budeme dělat každých čtrnáct dní. V okamžiku, kdy tam ale zjistíme nějaký problém, třeba zvýšený počet sinic, musíme vyjíždět každý týden,“ uvedla Martina Fišarová z krajské hygienické stanice.

O tom, jestli letošní chladné jaro ovlivní kvalitu vody, si zatím netroufá spekulovat. „Nepředjímala bych, výsledky z pondělka budou známé ve čtvrtek. Zájemci se je dozví na stránkách hygieny nebo na tabulích přímo u jednotlivých koupacích ploch,“ sdělila Fišarová.

Počet sledovaných míst zůstává stejný jako loni, tedy devatenáct. Nejvíce je jich už tradičně na Žďársku, a to sedm. Ostatní okresy mají shodně po třech kontrolovaných místech.

Je mezi nimi například i vodní nádrž Trnávka na Pelhřimovsku, která je vyhledávaná nejen mezi místními. „Jezdíme tam celkem pravidelně. Většinou se na internetu dívám, jaký smajlík u ní zrovna je a jestli je vhodná ke koupání, protože koncem léta to už bývá horší,“ svěřila se Monika Šimková z Pelhřimova.

SLEDOVANÉ PLOCHY

Havlíčkobrodsko:

- Břevnická nádrž

- rybník Kachlička

- rybník Ředkovec



Jihlavsko:

- Malý Pařezitý rybník

- Velký Pařezitý rybník

- Koupací biotop Malvíny - Třešť



Pelhřimovsko:

- Lom Horní Cerekev

- vodní nádrž Trnávka

- vodní nádrž Sedlice



Třebíčsko:

- Dalešická přehrada - Koněšínská pláž

- Koupací biotop Jemnice

- rybník Stejskal



Žďársko:

- Domanínský rybník

- Koupaliště Nové Město na Moravě

- rybník Medlov

- Pilská nádrž

- rybník Sykovec

- rybník Velké Dářko

- Šiklův Mlýn

Právě smajlík totiž ukazuje kvalitu vody. Modrý usměvavý značí bezproblémové koupání, zelený neutrální upozorňuje na určité nedostatky a oranžový neutrální signalizuje zhoršenou jakost, přesto ještě vstup do rybníku nezakazuje. Od toho jsou zbylí dva smajlíci. Červený mračící říká, že voda není vhodná ke koupání a černý mračící přímo zakazuje jakékoliv vodní radovánky.

Modrého usměváčka si většinou po celé léto drží lom v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku. „Je to jedno z míst s nejčistší vodou v okrese. Máme to tam s rodinou velmi rádi. A nejen my, přes sezonu tam bývá opravdu hodně lidé,“ podělil se o svůj postřeh Martin Dostál z Pelhřimova.

Jak ale upozornila hygienička Martina Fyšarová, není v silách hygieniků kontrolovat všechny koupací plochy na Vysočině. „Pokud se člověk rozhodne zaplavat si v některé z ostatních, měl by sledovat, jestli voda nepáchne a zda tam není viditelně větší množství zelené biomasy. Když si stoupne do vody po kolena, měl by si vidět špičky prstů na nohou. A také by tam nemělo být větší množství vodních ptáků,“ přidala Fišarová na závěr svou radu.