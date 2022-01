Když se Jakub Těsnohlídek, vedoucí týmu archeologů ze společnosti Archaia Brno, vydal na průzkum plochy po bývalém statku u hřbitova svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě, předpokládal, že neodejde s prázdnou. To se potvrdilo. Ale ne všechna jeho očekávání se splnila. To hlavní chybělo. „Našli jsme množství keramiky a osobní předměty. Ukazují na první polovinu třináctého století. Ale to, co bychom rádi objevili, se najít nepodařilo,“ řekl Deníku Těsnohlídek.