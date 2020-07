„S nápadem pořádat amatérské závody přišla parta cyklistů z Havlíčkova Brodu. Meziklasí jsme vybrali proto, že odtud pocházím a krajinu kolem Melechova dobře znám. Pořádat takové závody kolem Brodu bychom si s ohledem na bezpečnost netroufali,“ sdělil hlavní pořadatel soutěže a ředitel závodu Josef Jukl.

Přesto že závod kolem Melechova je čistě amatérský, trať rozhodně podle Jukla není pro sváteční jezdce, kteří sednou na kolo jednou za měsíc. „ Celý okruh měří 32 kilometrů. Muži ho projedou dvakrát, ženy mají trať o devět kilometrů kratší. Pro sváteční jezdce to rozhodně není, už s ohledem na stoupání do kopců,“ upřesnil Jukl s tím, že na trať se vydávají většinou jen stálí účastníci a zkušení cyklisté, žádné bábovky. Výkony tomu odpovídají. Vítězové dokážou jet rychlostí až 38 kilometrů za hodinu.

Melechovský závod je většinou čistě „pánská jízda.“ Mezi šesti desítkami závodníků bylo letos žen sotva deset. Jako první si pro startovní číslo přišla Viktorie Marschnerová z Vlčí Hory od Krásné Lípy.

„Cyklistika je můj velký koníček, jezdím každý den. Krajinu kolem Rumburk a Šluknova mám dokonale projetou. S kamarády jsme založili družstvo Team Cyklotrenér. Amatérských závodů se účastníme pravidelně. V Meziklasí jsme poprvé, chtěli jsme si novou trať vyzkoušet,“ svěřila se Viktorie. Stejně nadšeným cyklistou je Tserendor Baasanbayar z Mongolska. „Doma jsem najezdil stovky kilometrů na kole. V Čechách žiju něco přes rok. Bydlím v Praze, ale ani tady žádný závod nevynechám,“ pochlubil se jeden ze zahraničních závodníků.

Barvy Havlíčkova Brodu se vydal hájit Zbyněk Stejskal. „Já na kole jezdím aktivně už léta, na kole jezdím i do práce,“ pochlubil se místostarosta městského úřadu.

Do letošní soutěže se přihlásilo zhruba šest desítek závodníků. Podle Jukla někteří odřekli účast kvůli počasí. „Koronavirus na to nemá vliv. My máme potvrzení od krajské hygieny. Žádné závěrečné posezení neplánujeme, hygienu máme zajištěnou,“ upřesnil Jukl. Jak dodal, je sobotní závod kolem Melechova jen jednou součástí série pěti závodů, která začíná v červenci a končí v srpnu. Z nich pak vzejde celkový vítěz. Vrcholem je soutěž O železného muže Melechova.