Pečlivé třídění pomůže do budoucna i obyvatelům městyse. Kdo dobře třídí, méně zaplatí. Podle starosty Pavla Královce k tomu Štoky vedou stále dražší platby za odpady na skládkách.

„Starý způsob nám přinášel jen ztráty. To se dalo v minulosti zvládnout, ale protože likvidace odpadu je pořád dražší, je potřeba udělat změnu,“ vysvětlil starosta.

Proto mají Štoky nový sběrný dvůr a odpady třídí do pytlů, které dostaly na úřadě zdarma. K evidenci slouží odpadové známky. Domácnosti třídí odpady do pytlů. „Zavedli jsme chytrý systém Payt. To umožní platby za odpad měnit podle potřeby,“ vysvětlil starosta.

Díky tomuto systému adresného třídění a QR kódům lze sledovat produkci odpadu ve Štokách a dle vytříděného množství udělovat domácnostem konkrétní slevu na poplatku za odpad na následující rok. Podle toho, jak třídí. Domácnosti mohou získat slevu 300 až 600 korun..