„Tento systém je založený na sběru dat, který má pomoci zemědělcům efektivně hospodařit,“ vysvětlil za společnost Agdata Lukáš Musil z Přibyslavi. Jak zdůraznil, má tento systém farmářům zjednodušit život a umožnit jim, aby mohli být víc na poli a v terénu než nad administrativou.

„Náš systém zemědělcům usnadní vedení evidence, skladového hospodářství a zabezpečí pomocí GPS zemědělské stroje proto krádeži. Systém dokonce pozná, jak výkonný je který stroj, jestli by pro farmáře nebylo lepší koupit nový. Systém pozná i to, jak je úrodné které pole, jak svažité, jestli plodina, kterou farmář pěstuje se mu vůbec vyplatí,“ vypočítal jen část výhod nového systému Lukáš Musil. K tomu, aby si zemědělec mohl systém pořídit není podle něj potřeba žádná složitá technologie, stačí přístup na internet a chytrý telefon. Instalaci na příslušné farmě provede Agdata do čtrnácti dnů.

Klienty společnosti Agdata tvoří podle Lukáše Musila jak farmáři a majitelé statků, tak rovněž zemědělské akciové společnosti či družstva. „Kvůli koupi našeho zařízení se zemědělec rozhodně zadlužit nemusí. Jednotlivé systémy lze koupit v ceně několika tisíc korun, zato úspory, které může naše zařízení farmářům přinést jsou mnohonásobně vyšší,“ zdůraznil Lukáš Musil.

Farmářům pomůže i meteostanice

Jednou z technických novinek, které Agdata nabízí, jsou přenosné meteostanice. Dřív sedlák vyšel na pole, podíval se k obloze, odhadl vývoj počasí, případně si vedl doma zvláštní kalendář mapující počasí po jednotlivých měsících několik let zpátky. Protože v současné době se počasí mění ze dne na den a horka střídají průtrže mračen, dnes farmáři podle Musila poslouží kompletní meteostanice, která zjistí úhrny srážek, teplotu, vlhkost vzduchu, tlak, směr a rychlost větru.

Senzorů vyvíjí ještě více. Například čidla sledující vlhkost obilí ve čtyřech různých hloubkách, senzory ovlhčení listů nebo zkoumající vlhkost půdy a podobně.

„Systém Agdata.cz rovněž na základě dat z meteostanic umožňuje předpovídat výskyt možných chorob na polích,“ popsal Lukáš Musil další technickou vymoženost, kterou si může farmář výrazně usnadnit život. Jak vzápětí zdůraznil, společnost Agdata informace a data spravuje, zálohuje, šifruje a zaručuje jejich ochranu.

Zakladateli společnosti Agdata je Lukáš Musil, jeho bratr Jiří a kamarád Jiří Večeřa. Všichni pocházejí z rodin zemědělců, takže problémy s nimiž se farmáři potýkají, dobře znají. Všichni tři jsou z Vysočiny. „Společnost Agdata vyšla z mého nápadu. Jsem akreditovaným poradcem Ministerstva zemědělství a při té práci jsem zjistil, jak moc některá data zemědělcům chybějí a jak by jim mohla zjednodušit život,“ prozradil Lukáš Musil.

Společnost Agdata začala vznikat v roce 2017 a postupně se rozvíjí společně s nástupem nových technologií. Jak doplnil Lukáš Musil, podařilo se najít společnosti Agdata investora, který pomáhá produkt dál vyvíjet. Takže nyní mohou bratři Musilové nabízet tuto moderní farmářskou technologii nejen doma, ale s úspěchem i v zahraničí.